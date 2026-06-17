Prisión Preventiva Contra Presuntos Responsables de Asalto a Diputado en Boca del Río

La FGE informó que a dos sujetos, quienes presuntamente estarían implicados en el robo de una pieza de joyería contra un diputado, se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Prisión Preventiva Contra Presuntos Responsables de Asalto a Diputado en Boca del RíoFoto: FGE

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Prisión preventiva para dos hombres por presunto robo agravado en Boca del Río. Se les acusa de robar una cadena a un diputado. Conoce más sobre este caso.

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