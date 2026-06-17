Prisión Preventiva Contra Presuntos Responsables de Asalto a Diputado en Boca del Río

Durante este miércoles 17 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de la Fiscalía Regional Veracruz que, como resultado de acciones operativas y de investigación, se llevó a cabo la imputación, ante el órgano jurisdiccional, en contra de dos personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Detenciones fueron el Saldo de Cateo en Domicilio de Córdoba Veracruz

Se dio a conocer que dichas imputaciones corresponden a las de dos individuos de sexo masculino, los cuales fueron identificados como José Ricardo “N” y José Olaf “N”, señalados como presuntos responsables del delito de robo agravado cometido en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con la información emitida en dicho boletín de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los hechos que se les imputan a los presuntos responsables se habrían registrado el pasado día domingo 10 de mayo del año en curso, en la colonia Costa Verde, perteneciente al municipio anteriormente mencionado.

A los presuntos delincuentes se les señala por el robo de una cadena a un diputado en Veracruz

Según lo informado, fue en este lugar donde presuntamente ambos sujetos habrían participado en el despojo de una pieza de joyería a la víctima de estos hechos. Posteriormente, dicha pieza fue objeto de un contrato de compraventa en un establecimiento comercial dedicado al empeño de artículos diversos.

En la audiencia inicial por estos hechos, se dio a conocer que la autoridad judicial legalizó la detención del imputado y que presuntamente estuvieron involucradas en estos hechos y se les dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 263/2026.

Los dos presuntos delincuentes actualmente son acusados de haberle arrancado y robado una cadena al diputado veracruzano Héctor Yunes Landa cuando se encontraba realizando sus ejercicios en la zona del bulevar en el municipio de Boca del Río, Veracruz.