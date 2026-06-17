Incendio en Panteón de Veracruz Genera Movilización de Bomberos

Un fuerte incendio se registró esta mañana y movilizó a elementos de bomberos y cuerpos de emergencias al panteón de Dos Lomas en Veracruz. Ahí una quema de llantas se salió de control.

Quema de llantas se sale de control en Dos Lomas, VeracruzFoto: Protección Civil Municipal Veracruz

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Incendio en Dos Lomas, Veracruz: Bomberos combaten llamas en el panteón tras quema descontrolada de llantas. Humo negro visible a kilómetros. Sigue la cobertura para más detalles.

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