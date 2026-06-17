Incendio en Panteón de Veracruz Genera Movilización de Bomberos

En la localidad de dos lomas al norponiente del municipio de Veracruz, se registró un fuerte incendio la mañana de este miércoles 17 de junio atrás de un panteón, el cual se trató de una quema de llantas que se salió de control.

La cortina de humo se lograba ver a varios kilómetros de la ciudad por la intensidad del fuego que alcanzó a tener por la cantidad de neumáticos que había en es terreno baldío.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Quema de Llantas se Sale de Control y Causa Movilización de Bomberos en Veracruz

Habitantes al ver el siniestro, hicieron el llamado al 911 para que bomberos acudiera y lo atendiera lo antes posible, ya que temían se extendiera con el pastizal cercano, y posteriormente con algunas casas cercanas.

Al momento de arribar, las llamas ya habían consumido una cantidad considerable de llantas y por ello la humazón era extensa, sin embargo, a los minutos empezó a bajar la intensidad. Finalmente lograron sofocar el fuego hasta enfriar la zona para evitar se reavivara, y se retiraron del lugar.

Conato de incendio moviliza a cuerpos de emergencias en Veracruz

Al momento de arribar, las llamas ya habían consumido una cantidad considerable de llantas y por ello la humazón era extensa, sin embargo, a los minutos empezó a bajar la intensidad. Finalmente lograron sofocar el fuego hasta enfriar la zona para evitar se reavivara, y se retiraron del lugar.

Un conato de incendio movilizó a cuerpos de atención de emergencias hasta las inmediaciones de la colonia La Pochota, perteneciente al municipio de Veracruz. El reporte en el lugar detalla que el fuego inició en el área de cocina de una taquería, presuntamente por una ligera fuga de gas.

Personas de comercios vecinos acudieron para apoyar y controlar el siniestro, mientras bomberos de Veracruz llegaban al punto. Cuando los cuerpos de auxilio arribaron, el fuego había sido controlado, la autoridad revisó para confirmar que el riesgo había pasado. No se reportaron lesionados.