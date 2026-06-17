Incendio en Transformador de Subestación de CFE Deja Sin Luz a Familias en Cancún

En Cancún, el estallido de un transformador de potencia en la subestación Canek de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en la supermanzana 96 al poniente de la ciudad, provocó un incendio durante la madrugada de este miércoles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendio en Subestación de CFE en Cancún, Quintana Roo: Esto se Sabe

El incidente inició alrededor de las 2:30 horas tras un fuerte estruendo debido al aceite inflamable del equipo, hecho que generó un corte inmediato del suministro eléctrico en las regiones y sectores habitacionales colindantes del poniente de la ciudad.

Elementos de Bomberos de cancún y de Protección Civil se movilizaron al sitio con el propósito de sofocar el fuego, mediante el uso de químicos retardantes especiales para incidentes eléctricos. Asimismo, agentes de la secretaría municipal de seguridad ciudadana, implementaron un cerco total sobre las avenida cercanas para facilitar el acceso de las pipas de agua y las unidades de apoyo.

Aunque los bomberos extinguieron el fuego principal, la infraestructura mantiene la emisión de humo debido al proceso técnico de enfriamiento del aceite mineral aislante y de los componentes internos del equipo.

CFE emite comunicado sobre municipio sin luz en Quintana Roo

Mediante sus redes sociales, la CFE informó que por la madrugada se tuvo que interrumpir el suministro de energía eléctrica por la salida de subestación Canek, afectando a usuarios del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

#CFEInforma | Con labores inmediatas e ininterrumpidas, se ha restablecido al 100% el servicio. pic.twitter.com/EUIJ0wkSf5 — CFEmx (@CFEmx) June 17, 2026

De acuerdo con la empresa, la causa fue el daño de un equipo en dicha subestación y se sigue inspeccionando para determinar finalmente, el motivo de la afectación. Mientras tanto, La CFE informó que el servicio quedó restablecido al 100 por ciento tras concluir las maniobras de emergencia, en tanto que la paraestatal continúa con las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar la causa exacta de la explosión.