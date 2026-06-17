Incendio en Transformador de Subestación de CFE Deja Sin Luz a Familias en Cancún

Se registró un incendio en la subestación de CFE en Cancún, Quintana Roo, dejando sin energía eléctrica a varias familias

Incendio CFEFoto: N+

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Un transformador estalla en la subestación Canek de CFE en Cancún, afectando el suministro eléctrico. CFE trabaja para esclarecer la causa del incendio.

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