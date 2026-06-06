Dos Muertos y Siete Lesionados por Colapso de Caseta de Residencial en en Cancún, Quintana Roo

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas y siete lesionados a consecuencia del derrumbe.

Colapsa Entrada de Residencial en Cancún, Quintana RooFoto: N+

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Colapsa caseta en residencial, dejando 2 muertos y 7 heridos. Autoridades investigan la calidad de los materiales.

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