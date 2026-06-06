Dos Muertos y Siete Lesionados por Colapso de Caseta de Residencial en en Cancún, Quintana Roo

Ayer 5 de julio, se registró el derrumbe de una caseta de seguridad para ingresar a un residencial en Cancún, Quintana Roo.

Durante la emergencia se realizó una intensa movilización de cuerpos de emergencia sobre la avenida Huayacán, luego del colapso de la estructura. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas y 7 lesionados a consecuencia del incidente, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Los vecinos del lugar ya habían denunciado a los administradores del fraccionamiento que los materiales de la obra eran de mala calidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abandonan a un Bebé Recién Nacido en Fraccionamiento de Cancún, Quintana Roo

Investigan a responsables del colapso en residencial de Cancún

La fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños tras el colapso del acceso del complejo residencial ubicado en la supermanzana 330.

Especialistas en ingeniería civil participan en los peritajes para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.

Por su parte residencial Aqua emitió un comunicado y aseguró que tomará las medidas legales contra la empresa de construcción para las acciones correspondientes.