Muere Niña tras Caerle Rayo Dentro de Escuela en Papantla, Veracruz

Una fuerte tormenta eléctrica registrada la tarde del martes 17 de junio, cobró la vida de una menor de edad en la comunidad de Miguel Hidalgo, perteneciente al municipio de Papantla, provocando consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando la menor se encontraba en las inmediaciones de la escuela primaria de dicha localidad y fue alcanzada por una descarga eléctrica provocada por un rayo.

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Tras el reporte de auxilio, elementos de Protección Civil y personal de emergencia se trasladaron hasta la comunidad para brindar atención a la víctima; sin embargo, al arribar al lugar únicamente pudieron confirmar que la menor ya no contaba con signos vitales.

Cae rayo en árbol y provoca corte de energía eléctrica en Córdoba

En el camino que conduce del Barreal hacia la congregación Santa Elena en Córdoba, un rayo cayó en un árbol durante la tormenta registrada la tarde de este martes. Esta situación provocó que dos postes de energía eléctrica se dañaran, uno cayó sobre las ramas de otro árbol que estuvo a punto de incendiarse. Así lo narran los afectados.

"Cayó el rayo, ahí partió el palo y se pasó trayendo el poste, estaba ardiendo ahí, aquí estaba un carro que justamente iba a pasar y le iba a caer encima y ya después ya nada más se tuvieron que ir pero ya ya nos habían dejado a todo sin luz"

Indican que en esta zona, es común que cuando llueve caigan rayos a los árboles.

"Si por que ese poste ahí cayó otro, allá abajo hay otros dos palos que eran más grandes que estos, ya tienen un poco de tiempo como un año"

Mientras tanto, cientos de familias siguen sin energía eléctrica, y en otras tormentas se han registrado constantes apagones.