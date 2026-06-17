Muere Niña tras Caerle Rayo Dentro de Escuela en Papantla, Veracruz

El pasado martes, una menor perdió la vida al caerle un rayo durante una tormenta eléctrica, en la localidad de Miguel Hidalgo

Rayo menor fallecidaFoto: N+

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Una menor fallece al ser alcanzada por un rayo en una escuela de Papantla. La tormenta eléctrica dejó a la comunidad de Miguel Hidalgo en shock. Detalles aquí.

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