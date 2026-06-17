Lluvia y Granizada Provoca Afectaciones en la Zona Montañosa de Veracruz

Derivado de la caída de granizo y lluvias en Córdoba se han registrado múltiples afectaciones en la zona montañosa

Lluvia y Granizada Provoca Afectaciones en la Zona Montañosa de VeracruzFoto: N+

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Intensa lluvia y granizo en Córdoba, Veracruz. Autoridades advierten sobre desinformación en redes y piden precaución en carreteras.

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