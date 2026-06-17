Lluvia y Granizada Provoca Afectaciones en la Zona Montañosa de Veracruz

Durante la tarde de este martes 16 de junio se registró una intensa lluvia en la ciudad de Córdoba, Veracruz. De acuerdo con lo informado, se dieron las condiciones propicias para que también se registrara la precipitación de granizo.

Según la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil, no se reportaron afectaciones graves en la zona, solo caída de ramas de árboles, así como un poste de energía eléctrica que terminó dañado, por lo que la zona tuvo que ser abanderada para evitar que se registrara algún accidente en el lugar.

La recomendación de las autoridades de Protección Civil es estar atentos a los comunicados de fuentes confiables, ya que muchas veces, a través de redes sociales, llega a haber desinformación y solo causan temor entre la población.

Hasta este momento no hubo reporte de afectación a viviendas de la zona o información que indique acerca de personas que hayan resultado lesionadas debido a la precipitación de lluvias y de granizo en la ciudad de Córdoba.

Asimismo, las autoridades de igual manera realizaron el exhorto a manejar con mucha precaución, principalmente en zona de montaña, ya que, debido a que se deslavan los cerros, podrían ocasionar accidentes de carretera.

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