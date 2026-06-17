Fuga de Dióxido de Carbono Moviliza a Corporaciones de Emergencias en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la noche del martes 16 de junio, se registró una fuga de dióxido de carbono en la congregación de Mundo Nuevo, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Provocó la movilización de corporaciones de emergencia, personal técnico y autoridades para atender la situación.

Fueron los habitantes de la calle Reforma quienes reportaron un fuerte olor a químico que emanaba del subsuelo. Autoridades de Protección Civil, personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la empresa Proagroindustria acudieron al lugar para verificar el origen de la fuga y determinar el riesgo de la misma.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuga de CO2 Alarma a Habitantes de Mundo Nuevo en el Sur de Veracruz

El reporte de hechos indica que se realizó una inspección inmediata en la zona y se determinó que no existe explosividad y que se trataba de dióxido de carbono, que es un producto que se utiliza para la producción de fertilizante. Los especialistas detallaron que, tras las mediciones efectuadas con equipo especializado, se descartó cualquier riesgo de explosión.

Se determinó mantener el área bajo vigilancia mientras se desarrollan las acciones necesarias para controlar y eliminar la fuga. Asimismo, informaron que iniciarán los trámites correspondientes para la reparación de la infraestructura afectada la zona quedó acordonada.

En Nanchital al sur de Veracruz, se registró un derrame de hidrocarburo durante la tarde del viernes en terrenos de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, conocida como la Explanada.

Derrame pemex en Nanchital, Veracruz

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para verificar el reporte, realizando un recorrido de inspección junto con trabajadores de Ductos Minatitlán y personal de Seguridad Física de Pemex.

De manera preliminar se identificó como posible origen del derrame un ducto de 12 pulgadas el cual presentó posibles daños en áreas de suelo, vegetación y cuerpos de agua cercanos, particularmente en la zona ribereña del arroyo Tepeyac, donde fue detectada la presencia de hidrocarburo de origen industrial.

Pemex desplegó trabajos de contención y recuperación del producto derramado, además de las acciones necesarias para atender la emergencia y evitar una mayor afectación ambiental.