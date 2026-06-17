Fuga de Dióxido de Carbono Moviliza a Corporaciones de Emergencias en Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, se reportó una presunta fuga de gas en la congregación de Mundo Nuevo, tras las revisiones se determinó que se trató de una fuga de Dióxido de Carbono, la cual ya es atendida.

Movilización por fuga de dioxido de carbono en CoatzacoalcosFoto: Miguel Montes de Oca

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Fuga de dióxido de carbono moviliza a emergencias en Veracruz. No hay riesgo de explosión, pero la vigilancia continúa. Descubre cómo se está manejando esta situación.

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