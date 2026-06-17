Asalto a Casa de Empeño Provoca Movilización de Autoridades en Veracruz; Así Sucedió

Una casa de empeño localizada cerca de un Hospital General del IMSS provocó la movilización de cuerpos de seguridad en la colonia El Maestro, en Veracruz.

Asalto a Casa de Empeño Provoca Movilización de Autoridades en Veracruz; Así SucedióFoto: N+

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Asalto en casa de empeño en Veracruz desata intensa movilización policial. Dos hombres armados roban relojes y anillos. ¿Qué más sucedió? Descúbrelo aquí.

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