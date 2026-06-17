Asalto a Casa de Empeño Provoca Movilización de Autoridades en Veracruz; Así Sucedió

Durante la tarde de este martes 16 de junio se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas y de cuerpos de auxilio debido a un hecho de violencia registrado en un negocio ubicado en la avenida Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.

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De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres, presuntamente portando un arma de fuego, arribaron a una casa de empeño localizada en la colonia El Maestro de la ciudad de Veracruz para proceder a asaltarla.

Según la información recabada, los hechos se registraron en la sucursal de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Díaz Mirón, cerca de una conocida plaza comercial y del Hospital General de Urgencias del IMSS de la Zona Número 71 de Veracruz.

Se desconoce el monto de lo robado tras el asalto a la casa de empeño en la ciudad de Veracruz

El reporte preliminar indica que los sujetos presuntamente habrían entrado al local comercial y procedieron a amenazar al personal que se encontraba en el inmueble. Posteriormente, los sujetos comenzaron a romper las vitrinas del sitio y a llevarse objetos como relojes y anillos.

Derivado de estos hechos, se reportó que una mujer que se encontraba cerca del lugar donde se registró la agresión presentó una ligera lesión en el pie, esto como resultado de un movimiento para tratar de ocultarse durante el asalto.

De acuerdo con lo informado, no hay reporte en el que se informe acerca de detenciones registradas contra alguna persona y tampoco se ha dado a conocer el monto aproximado de los objetos sustraídos tras el asalto registrado contra una casa de empeño localizada en la avenida Salvador Díaz Mirón, perteneciente a la colonia El Maestro en la ciudad de Veracruz.