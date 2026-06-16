Patrulla de Policía Impacta un Auto y lo Lanza Contra Fachada de Local en Veracruz; Así Ocurrió

Un aparatoso accidente se registró en la zona centro de Córdoba, ahí una patrulla de policía impacto a un vehículo particular el cual salió proyectado contra la fachada de un local comercial.

Patrulla impacta a auto y lo lanza contra la fachada de un comercio en CórdobaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Patrulla de policía choca con auto en Córdoba, Veracruz. El vehículo terminó contra un local comercial. Entérate de lo sucedido en este aparatoso accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Choque en Veracruz: Patrulla proyecta auto contra local comercial en la zona centro de Córdoba