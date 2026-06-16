Patrulla de Policía Impacta un Auto y lo Lanza Contra Fachada de Local en Veracruz; Así Ocurrió

La mañana de este martes 16 de junio, en la zona centro del estado de Veracruz, se registró un aparatoso choque en el cruce de la avenida 11 y calle 15 del centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

En este percance vial se vieron involucradas dos unidades una de ellas la patrulla de la policía municipal con número 1013 la cual circulaba por la avenida 1 y al llegar al cruce de la calle 15 se impactó contra un automóvil de color azul que salió proyectado contra la barda de un local comercial establecido en la zona centro de Córdoba.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choca Patrulla de Policía Estatal contra un Auto en Bulevar 5 de Mayo de Puebla

Afortunadamente derivado de este aparatoso accidente no se reportaron personas lesionadas, testigos señalaron que antes del arribo de personal de peritos de Tránsito Municipal, la patrulla fue movida hacia la orilla de la vialidad, y la mujer que conducía el coche particular fue trasladada al mando único a bordo de otra patrulla de la policía municipal número 4322, para realizarle la prueba del alcoholímetro.

En el lugar se quedaron familiares de la mujer involucrada resguardando el automóvil siniestrado y será la autoridad de tránsito la encargada del deslinde de responsabilidades correspondientes.

Otro accidente automovilístico ocurrido recientemente en Veracruz

En la intersección de las calles Poniente 7 y Sur 10 en la Rotonda de Orizaba, se registró un aparatoso accidente durante la madrugada del pasado sábado 13 de junio, el cual dejó como saldo cuantiosos daños materiales, un conductor lesionado y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor identificado como Agustín "N", de 37 años, circulaba en un vehículo tipo pick-up de color blanco, cuando según datos recabados perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad y al presunto estado inconveniente en que se encontraba, proyectándose contra la glorieta ubicada en dicho crucero.

El fuerte impacto causó daños considerables tanto a la unidad como a la infraestructura urbana. Testigos señalaron que tras el percance, el conductor intentó retirarse rápidamente del lugar para evitar responsabilidades; sin embargo, elementos de la Policía Local lograron interceptarlo.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para brindarle primeros auxilios, pero no requirió hospitalización. El hombre fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal para el deslinde de responsabilidades correspondientes.