Localizan Camioneta con Dos Cuerpos al Interior en Carretera de Veracruz

Dos hombres fueron asesinados al interior de una camioneta en la carretera Acultzingo-Tehuacán; automovilistas reportaron el hallazgo

Camioneta con cuerposFoto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos cuerpos con impactos de bala fueron encontrados en una camioneta en Veracruz. La escena movilizó a la policía y la Fiscalía. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+