Localizan Camioneta con Dos Cuerpos al Interior en Carretera de Veracruz

Los cuerpos de dos hombres con impactos de arma de fuego, fueron localizados durante la madrugada de este martes 16 de junio, a un costado de la carretera federal 150, en el tramo Acultzingo-Tehuacán, entre las comunidades de Puente Guadalupe y El Mezquite.

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El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones. De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona detectaron un automóvil que aparentemente se había salido de la carpeta asfáltica.

Al acercarse para verificar si se trataba de un accidente, descubrieron a dos hombres sin vida y con heridas de bala. Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Marina, implementaron un operativo en el área para resguardar la escena.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Orizaba, donde permanecen en calidad de desconocidos.

Asesinan a hombre en Villa Allende, Coatzacoalcos

Un trabajador del área de Limpia Pública de la Agencia Municipal de Villa Allende, fue asesinado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Libertad. Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano Zapata, esquina con Cuauhtémoc.

Elementos de Protección Civil, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales a consecuencia de una herida en el cuello, presuntamente provocada con un arma blanca. Policía Municipal y Policía Estatal arribaron para acordonar el área, mientras que agentes de la Policía Ministerial, iniciaron las investigaciones para esclarecer el asesinato.