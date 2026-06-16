¿Qué se Sabe del Asesinato de Francisco Baldelamar, Líder de CATEM en Tamiahua, Veracruz?

En un ataque armado, fue asesinado el líder de CATEM en Tamiahua, Francisco Baldelamar

Asesinan Lider TamiahuaFoto: Francisco Baldelamar

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Francisco Baldelamar, líder de CATEM en Tamiahua, fue asesinado en un ataque armado. Descubre cómo ocurrió este lamentable hecho en Veracruz.

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