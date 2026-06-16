¿Qué se Sabe del Asesinato de Francisco Baldelamar, Líder de CATEM en Tamiahua, Veracruz?

El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el municipio de Tamiahua, fue privado de la vida a balazos cuando circulaba en su unidad particular en dirección hacia su domicilio.

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Los hechos ocurrieron la tarde noche del domingo 14 de junio, sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua a la altura del rancho el 70, perteneciente al municipio de Tamiahua, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima identificada como Francisco Baldelamar Vicencio, de aproximadamente 60 años de edad, originario de la comunidad de Estero de Milpas, habría sido interceptada por sujetos armados, quienes accionaron armas de fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga.

Realizan servicios funerarios de Líder Francisco Baldelamar

Mediante redes sociales, se hizo la invitación a los servicios funerarios, los cuales iniciaron a partir del 15 de junio, ubicado en la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

Se espera que el cuerpo del líder Francisco, sea sepultado durante la tarde de este martes 16 de junio, donde familiares y amigos se reunirían en el panteón de Tuxpan, en al zona norte del estado de Veracruz, para darle el último adiós.

Ataque armado y persecución desatan operativo de seguridad en Córdoba

Se registró un ataque armado y una persecución, que dejó un saldo preliminar de dos personas asesinadas. Los hechos ocurrieron cuando hombres armados que viajaban en una camioneta de color blanco, arribaron a una tienda de conveniencia, y dispararon contra Javier "N", con domicilio en Fortín, quien se encontraba en el interior del establecimiento.

Los responsables huyeron del lugar, por los que no se registraron personas detenidas.