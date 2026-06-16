Detienen a Presunta Responsable del Homicidio de Trabajador de Limpia Pública en Villa Allende

Una mujer fue detenida durante el transcurso de este lunes al ser señalada como la presunta responsable del homicidio de un trabajador de limpia pública en la localidad de Villa Allende.

Detienen a Presunta Responsable del Homicidio de Trabajador de Limpia Pública en Villa AllendeFoto: Miguel Montes de Oca

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Detienen a mujer en Villa Allende por presunto homicidio de un trabajador de limpia pública. Las autoridades investigan el caso. Infórmate aquí.

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