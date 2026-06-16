Detienen a Presunta Responsable del Homicidio de Trabajador de Limpia Pública en Villa Allende

Durante la tarde de este lunes 15 de junio, las autoridades dieron a conocer que fue confirmada la detención de una mujer que presuntamente estaría implicada en un homicidio en la localidad de Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajador de Limpia Pública es Asesinado en Villa Allende, Veracruz

De acuerdo con lo informado, se trata del crimen perpetrado en contra del empleado del área de Limpia Pública de la Agencia Municipal de Villa Allende y que se presume habría sido consecuencia de una presunta riña registrada durante la madrugada de este lunes.

Según la información recabada, los hechos se habrían registrado cuando la víctima se encontraba conviviendo en un domicilio de la colonia Libertad con la mujer que fue detenida durante el transcurso de este 15 de junio.

Asimismo, las autoridades ministeriales confirmaron la detención de María Cristina "N", quien es señalada como presunta responsable del homicidio contra el trabajador de limpia pública con iniciales R. F. R. en el domicilio de dicha localidad.

La mujer abandonó el inmueble tras privar de la vida a la víctima y fue detenida instantes después

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, ambas personas presuntamente se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Emiliano Zapata de la colonia Libertad.

Luego de haber privado de la vida a la víctima, la mujer se dispuso a abandonar el inmueble donde se registraron los hechos; sin embargo, fue localizada y detenida por agentes de la Policía Ministerial cuando caminaba por las calles de Villa Allende.

Tras llevarse a cabo la detención, la presunta responsable quedó a disposición de las autoridades ministeriales y permanece a la espera de que se defina su situación legal tras ser señalada como la presunta responsable de privar de la vida al trabajador de limpia pública de iniciales R. F. R. en Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz.