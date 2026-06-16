Sentencian a 15 Años de Prisión a Policía Auxiliar por Muerte de un Menor de Edad en Veracruz

Después de dos años y cuatro meses de proceso legal, durante el transcurso de este lunes 15 de junio se dio a conocer que se logró la sentencia contra uno de los dos policías auxiliares presuntamente implicados en la muerte de un menor de edad en la colonia Aluminio, de la ciudad de Veracruz.

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Para el señor Adán Pérez, padre del menor fallecido, la pena que le impusieron al presunto culpable de la muerte de su hijo la considera mínima. Al sentenciado se le dictaminaron 15 años de prisión; sin embargo, el señor Adán indica que, según lo que se le informó, el policía podría salir antes por buena conducta.

Yo le preguntaría a la juez o fiscal, como se llame, qué tal si fuera su hijo de 15 años; ahora, si se porta bien, sale antes.

El señor Adán menciona que la sentencia de 15 años de prisión fue de menos de un año por la vida de su hijo, quien apenas cumpliría 14 años. Indica que la ausencia de su hijo será un vacío que en su familia durará para toda la vida.

"Fueron menos de un año por la vida del chamaco; apenas cumpliría 14 años."

¿Cómo ocurrieron los hechos por los que el policía auxiliar fue sentenciado?

De acuerdo con la información recabada, los hechos por los que el policía fue sentenciado a 15 años de prisión ocurrieron el pasado lunes 19 de febrero del 2024, cuando la vida le fue arrebatada a Adán Javier Pérez Aparicio, quien contaba con solo 13 años con 11 meses de edad.

Según los hechos, un disparo de un arma de un policía auxiliar acabó con su vida dentro de un terreno particular de la colonia Aluminio de la zona poniente de la ciudad de Veracruz. Por este caso se reportó que dos guardias de seguridad privada fueron arrestados.