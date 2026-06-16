Sentencian a 15 Años de Prisión a Policía Auxiliar por Muerte de un Menor de Edad en Veracruz

Tras la muerte de un menor de edad en la colonia Aluminio por un disparo, un policía auxiliar fue sentenciado a 15 años de prisión en Veracruz.

Sentencian a 15 Años de Prisión a Policía Auxiliar por Muerte de un Menor de Edad en VeracruzFoto: N+

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Tras 2 años de proceso, un policía recibe 15 años de prisión por la muerte de un menor en Veracruz. La familia del niño busca justicia completa.

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