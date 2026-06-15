Asesinan a Empleado de Limpia Pública al Interior de una Vivienda en Veracruz

Durante la mañana de este lunes 15 de junio, ocurrió un lamentable suceso un trabajador del área de Limpia Pública de la Agencia Municipal de Villa Allende fue asesinado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Libertad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano Zapata, esquina con Cuauhtémoc, en el municipio antes mencionado, ubicado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Elementos de Protección Civil que acudieron al punto del hecho violento con el objetivo de brindar atención médica, pero al arribar al punto solo pudieron confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales a consecuencia de una herida en el cuello, presuntamente provocada con un arma blanca.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, mientras que agentes de la Policía Ministerial iniciaron las primeras investigaciones y recabaron indicios que ayuden para esclarecer este homicidio, que generó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

Se informó que los elementos de seguridad iniciaron un fuerte operativo para intentar ubicar a él o los agresores que cometieron este asesinato, sin que se tuviera éxito. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Asesinan a balazos a un hombre en Cosoleacaque

Durante la tarde del pasado viernes 12 de junio, en Cosoleacaque al sur de Veracruz una persona fue asesinada a balazos, se encontraba a un costado de la carretera Transístmica, a la altura de la colonia El Naranjito.

Elementos de seguridad y emergencias, llegaron al lugar y acordonaron la zona. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida. El móvil del crimen cometido aún no han sido esclarecidos.