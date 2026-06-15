Asesinan a Empleado de Limpia Pública al Interior de una Vivienda en Veracruz

Un hecho violento que reportó como saldo una personas sin vida, ocurrió al interior en una vivienda de Villa Allende al sur de Veracruz.

asesinan hombre en Villa Allende en el sur de VeracruzFoto: N+

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Tragedia en Villa Allende: un empleado de Limpia Pública fue asesinado en su domicilio. La policía investiga el móvil del crimen.

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