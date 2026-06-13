Así Ocurrió el Asesinato de Luis Ángel López, Periodista de Nota Roja de Poza Rica, Veracruz

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que fue asesinado Luis Ángel López, reportero dedicado a la nota policiaca, quien fue atacado a tiros la madrugada del pasado jueves 11 de junio en Poza Rica, al norte de la entidad veracruzana.

Según se aprecia en el video, el reportero sale corriendo de una calle y posteriormente es alcanzado por los disparos ocasionados por otro sujeto, quien presuntamente acciona el arma de fuego en su contra. Sus restos son velados por familiares y amigos, así como compañeros, quienes piden justicia.

El periodista Luis Ángel López ya había sido víctima de presuntos maltratos y agresiones

El padre de Luis Ángel indica que al periodista se le ofreció protección personal; sin embargo, no sintió que la necesitara. A pesar de esto, menciona que el comunicador sí tenía contacto con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y que ante cualquier situación de riesgo pasaba el reporte.

Le ofrecieron protección personal y él no sentía que la necesitara. Él decía: "Yo, ¿de qué me voy a cuidar?". Siento que no tengo la necesidad.

Sin embargo, Alfredo Ortega Guzmán, Director Jurídico de la CEAPP 237, indica que Luis Ángel ya había denunciado ante la Comisión Estatal de Protección a Periodistas ser blanco de presuntas agresiones por parte de personal de seguridad pública con ciertos elementos.

El Director Jurídico menciona que, derivado de estos hechos, se realizó la denuncia correspondiente en apoyo al periodista, ya que manifestó agresiones y maltrato por parte de dichos elementos, por lo que se le brindó protección, misma que tenía vigencia al mes de junio.

Se le brinda la medida de protección de seguridad, no las 24 horas; eran vigentes, curiosamente, a este mes de junio.

Este asesinato volvió a sembrar el terror en el gremio periodístico de la zona norte del estado. Luis Ángel fue privado de la vida a tan solo dos cuadras de donde el pasado ocho de enero fue asesinado a tiros el reportero de nota policiaca Carlos Castro.