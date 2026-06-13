Así Ocurrió el Asesinato de Luis Ángel López, Periodista de Nota Roja de Poza Rica, Veracruz

Tras registrarse el asesinato del periodista de nota roja Luis Ángel López, se dio a conocer que una cámara de seguridad captó el momento en el que fue privado de la vida.

Así Ocurrió el Asesinato de Luis Ángel López, Periodista de Nota Roja de Poza Rica, VeracruzFoto: Archivo | N+

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Luis Ángel López, periodista de nota roja, fue asesinado en Poza Rica. Cámaras captaron el momento. Su muerte revive el temor en el gremio periodístico. Conoce más.

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