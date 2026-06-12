Detienen a 10 Personas por Presunta Venta de Sustancias Ilícitas tras Cateos al Sur de Veracruz

Al menos seis hombres y cuatro mujeres fueron detenidos tras cateos realizados al sur de Veracruz por delitos relacionados con la presunta venta de sustancias ilícitas.

Detienen a 10 Personas por Presunta Venta de Sustancias Ilícitas tras Cateos al Sur de VeracruzFoto: Archivo | N+

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Impactante operativo en Veracruz: 10 detenidos por presunta venta de drogas tras cateos en Minatitlán, Acayucan y Sayula. Conoce los detalles de este caso.

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