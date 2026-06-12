Detienen a 10 Personas por Presunta Venta de Sustancias Ilícitas tras Cateos al Sur de Veracruz

En la zona sur del estado de Veracruz, se dio a conocer que en menos de 48 horas, la Fiscalía Regional de la zona sur ejecutó al menos cuatro órdenes de cateo en distintos municipios, dejando como saldo a diez personas detenidas.

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De acuerdo con lo informado por la dependencia, los cateos fueron realizados en los municipios de Minatitlán, Acayucan y Sayula de Alemán. También dio a conocer que las detenciones se registraron a seis personas del sexo masculino y cuatro del sexo femenino.

En el operativo de cateo participaron elementos de distintas corporaciones de seguridad pública, las cuales fueron Policía Ministerial, así como el Ejército, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Según los reportes, las órdenes de cateo fueron integradas, gestionadas y autorizadas en al menos cuatro puntos en diferentes municipios del territorio veracruzano para llevar a cabo las revisiones pertinentes en los sitios anteriormente mencionados.

Los detenidos fueron detenidos con artículos presuntamente relacionados con la venta de sustancias ilícitas

Tras las diligencias correspondientes, los elementos de seguridad comprobaron la existencia de drogas, así como vehículos, equipos telefónicos, libretas, entre otros implementos presuntamente relacionados con la posible venta de sustancias ilícitas.

Se dio a conocer que las diez personas que fueron detenidas han sido puestas a disposición de la autoridad competente para que se determine en las próximas horas cuál va a ser la situación legal que le corresponde a cada individuo.

Hasta el momento no existe reporte de personas que hayan resultado lesionadas tras el cateo realizado en tres municipios de la zona sur del estado de Veracruz durante la tarde de este jueves 11 de junio, donde se reportó que al menos diez personas fueron detenidas por las autoridades durante los cateos realizados en distintos municipios de Veracruz.