Carnicero es Asesinado tras Presunto Asalto al Surtir Mercancía en Negocio de Veracruz

Durante la mañana de este jueves 11 de junio, se registró un hecho de violencia en una colonia del municipio de Veracruz en el que se reportó que una persona de sexo masculino que se desempeñaba como carnicero fue privada de la vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Repartidor de Carne en Colonia Colina de los Pájaros en Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que la víctima de iniciales Alberto M. R., quien era repartidor de carne, fue asesinada mientras cubría su ruta en la colonia Colina de los Pájaros, perteneciente al municipio porteño.

María del Carmen, cuñada de la víctima, menciona que su hijo trabajaba con él y que Alberto le dijo que iría por un refresco. Minutos después vio que sujetos desconocidos abrieron la camioneta, le apuntaron con una pistola y le pidieron sus pertenencias.

Le dijeron: "Danos todo lo que traigas", pero mi hijo no carga dinero; el que lo carga es su tío, mi cuñado.

María del Carmen menciona que, cuando los asaltantes se percataron de que su hijo no era quien portaba el efectivo, los sujetos optaron por atracar a su cuñado para despojarlo del dinero y de esta manera consumar el hecho de violencia.

Dijo que agarró y dijo: "No tengo nada, abre, abre", abrió, vieron que no tenía dinero y se fueron contra mi cuñado.

Así ocurrió el asesinato de Alberto M. R. en la colonia Colina de los Pájaros en Veracruz

Los hechos ocurrieron cuando ambos entregaban carne en una carnicería ubicada en la avenida Ave de Paraíso, esquina Gaviota, perteneciente a la colonia Colina de los Pájaros. Los reportes indican que al menos tres personas ya lo esperaban, se acercaron y uno de ellos disparó.

"Le dispararon, no le quitaron el dinero; dicen que allá están parados otros carros, no sé si se los querían llevar o no, pero no le quitaron el dinero. Nunca nos esperamos esta noticia."

Elia Moreno, quien se identificó como hermana de la víctima, indica que Alberto M. R. era una persona que no se metía con nadie, que era una persona trabajadora y que desempeñaba sus labores con su familia todo el tiempo.

"Mi hermano era una persona que no se metía con nadie, era chambeador, trabajaba todo el tiempo con su familia; no se metía con nadie."

De acuerdo con los testimonios de amigos y familiares, la víctima con iniciales A. M. R. contaba con 50 años de edad al momento de haber sido privado de la vida por sujetos desconocidos en la colonia Colina de los Pájaros, perteneciente al municipio porteño.