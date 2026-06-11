Carnicero es Asesinado tras Presunto Asalto al Surtir Mercancía en Negocio de Veracruz

Un hombre, quien se desempeñaba como carnicero, fue privado de la vida al surtir carnes en un negocio de la colonia Colinas de los Pájaros en Veracruz.

Carnicero es Asesinado tras Presunto Asalto al Surtir Carne en Negocio de Colonia de VeracruzFoto: N+

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Tragedia en Veracruz: un carnicero fue asesinado en un asalto mientras trabajaba. Familiares y amigos lo recuerdan como un hombre trabajador y honesto.

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