Autoridades Anuncian Cierre de Puerto a la Navegación Menor por Temporal Lluvioso en Veracruz

La Coordinación Nacional de Protección Civil en coordinación con Secretaría de Marina (SEMAR) dieron a conocer información al respecto del cierre del puerto a la navegación, esto debido a fenómenos meteorológicos que se encuentran afectando al Golfo de México y Mar Caribe.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a fenómenos meteorológicos:



🌊Golfo de México y Mar Caribe🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

* Tamaulipas: Matamoros.

* Veracruz. Veracruz y Alvarado.



🔴Mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades… pic.twitter.com/l5JdNKvfrB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 12, 2026

Este cierre es solo para embarcaciones menores, los cuales no podrán salir a navegar por las condiciones que se esperan de lluvias en las próximas horas y días, derivados el temporal lluvioso que se encuentra pronosticado y que afectara a diversos estados de la República Mexicana, entre ellos Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Hunden Tres Lanchas en Veracruz tras Temporal Lluvioso

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía en general a mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

Emiten aviso especial por temporal lluvioso en Veracruz para este fin de semana

El disturbio tropical del Golfo de México presenta una probabilidad baja (20 %) de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Se prevé que ingrese entre el norte de Veracruz y Tamaulipas este fin de semana, con potencial de reorganizarse posteriormente en el noroeste del Golfo y tendencia a moverse hacia el sureste de los Estados Unidos.

Por este motivo autoridades de Protección civil emiten un aviso especial por temporal lluvioso en la entidad, ya que la presencia de este disturbio estará aumentando el potencial de lluvias y tormentas eléctricas acompañados de vientos con rachas fuertes, posible granizo y en ocasiones torbellinos). La tendencia es que estos efectos disminuyan para el próximo domingo 14 de junio.

Se recomienda a la ciudadanía a mantenerse atentos e informados acerca de las próximos actualizaciones de los boletines del pronostico del tiempo, así como de extremar precauciones en general, pero sobretodo en zonas bajas o de propensas a inundación.