Autoridades Anuncian Cierre de Puerto a la Navegación Menor por Temporal Lluvioso en Veracruz

Autoridades de Protección Civil y Secretaría de Marina informaron acerca del cierre de puerto a la navegación por fenómenos meteorológicos que afectan a Veracruz.

Cierran puerto a la navegación a embarcaciones menores en VeracruzFoto: N+

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¡Atención! Cierre de puerto en Veracruz para embarcaciones menores por temporal lluvioso. Mantente informado y toma precauciones.

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