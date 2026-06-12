Detienen en Reynosa a Hombre Buscado en Veracruz por Homicidio Calificado

La FGJ en Tamaulipas informó sobre la detención en Reynosa a un hombre buscado por la justicia de Veracruz.

Detienen en ReynosaFoto: FGJ

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Francisco Javier 'N', buscado por homicidio calificado en Veracruz, fue capturado en Reynosa. La colaboración entre fiscalías fue clave.

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