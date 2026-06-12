Detienen en Reynosa a Hombre Buscado en Veracruz por Homicidio Calificado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier "N", quien era requerido por autoridades del estado de Veracruz por su presunta responsabilidad en diversos delitos.

De acuerdo con la dependencia, la detención se realizó en la colonia Industrial Reynosa, en el municipio de Reynosa, como resultado de labores de inteligencia desarrolladas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.

Francisco Javier "N" Enfrenta Acusaciones en Veracruz

El hombre enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y delitos contra las instituciones de seguridad pública, por lo que, tras su captura, fue entregado a agentes investigadores de la entidad vecina para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

La captura del presunto responsable se llevó a cabo sin que se reportaran incidentes, luego de que los agentes lograran ubicarlo en territorio tamaulipeco. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la colaboración interinstitucional para la localización y detención de personas con mandamientos judiciales vigentes en otras entidades del país.