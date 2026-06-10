Decomiso en el AICM: Marina Incauta 1.2 Millones de Cigarros que Venían de Taiwán

Este miércoles, 10 de junio de 2026, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de un cargamento de 1.2 millones de cigarrillos ilegales en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El operativo fue ejecutado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

La mercancía arribó al país mediante carga aérea internacional proveniente de Taiwán. Según el reporte oficial, el embarque intentó ingresar bajo una declaración genérica de “mercancía diversa”, lo que activó una revisión física y documental exhaustiva por parte del personal especializado.

Decomiso y verificación de mercancía

La carga consistía en 100 cajas con un peso bruto total de 1,976 kilogramos. Tras la inspección, se contabilizaron 6,000 paquetes tipo flip top, equivalentes a 60 mil cajetillas, sumando el total de 1.2 millones de unidades de tabaco.

Como parte del protocolo, se iniciaron las verificaciones correspondientes para determinar las violaciones a los derechos de propiedad intelectual de la marca identificada. Este evento se suma a los resultados obtenidos desde septiembre de 2025, periodo en el cual la Aduana ha acumulado el aseguramiento de 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos.

Este decomiso se enmarca en la estrategia institucional diseñada para fortalecer los mecanismos de supervisión en todos los puntos de ingreso al territorio nacional. El combate al contrabando y la piratería se fundamenta en el empleo de herramientas de gestión de riesgos e inspecciones detalladas de las mercancías.

Con estas acciones, las autoridades buscan consolidar los esfuerzos para la detección y contención del tráfico irregular de productos de tabaco, reforzando la seguridad en las aduanas y las fronteras de México.

Con información de N+.

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