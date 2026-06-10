Decomiso en el AICM: Marina Incauta 1.2 Millones de Cigarros que Venían de Taiwán

La mercancía incautada en el AICM arribó al país mediante carga aérea internacional proveniente de Taiwán

Aseguran cigarros ilegales en el AICMAseguran cigarros ilegales en el AICM. Foto: Secretaría de Hacienda

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Impactante decomiso en el AICM: 1.2 millones de cigarros ilegales de Taiwán incautados por la Marina. Descubre cómo las autoridades refuerzan la seguridad en aduanas.

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