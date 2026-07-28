Natanael Cano Anuncia Gira por México 2026: Fechas, Ciudades, Precios y Venta de Boletos

Natanael Cano confirmó su regreso a los escenarios mexicanos con una gira por estadios que arrancará en septiembre de 2026, luego de varios días de expectativa generados por una campaña promocional con pistas y códigos QR distribuidos en la Ciudad de México. El anuncio llega de la mano de OCESA y coincide con el lanzamiento de su próximo álbum de estudio.
Natanael Cano Vol. 1 Tour: fechas y ciudades confirmadas
El Natanael Cano Vol. 1 Tour, nombrado así en honor a su nuevo disco, iniciará con dos fechas oficiales:
18 de septiembre de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México
25 de septiembre de 2026: Coliseo GNP Seguros, Guadalajara (antiguo Estadio 3 de Marzo, Zapopan)
El recorrido sumará más ciudades próximamente, aunque por ahora no ha confirmado cuáles. En redes sociales circulan rumores sobre una posible fecha en Monterrey, pero la promotora no lo ha oficializado.
Preventa y venta general de boletos
Los boletos se venderán exclusivamente a través de Ticketmaster:
Preventa Banamex: 30 de julio de 2026, a partir de las 14:00 horas
Venta general: 31 de julio de 2026
También estarán disponibles paquetes VIP, estacionamiento y accesos especiales por separado. La boletera recomienda comprar solo en canales oficiales para evitar fraudes.
Precios de los boletos para la fecha en la Ciudad de México
VIP: $4,439
Paquete VIP: $9,958
General A: $2,827
Paquete VIP General A: $7,414
General B: $1,600
Paquete VIP General B: $6,031
GNP: $2,827 / $3,450 / $4,311
Verde B: $2,331 / $2,797 / $3,497
Verde C: $1,125 / $1,701 / $1,871
Naranja B: $1,674 / $2,009 / $2,310
Naranja C: $967 / $1,161 / $1,277
Personas con discapacidad (PSC): $1,600
Los precios ya incluyen cargos por servicio; La boletera añadirá un cargo único de procesamiento de 50 pesos por orden. El horario estimado de inicio del concierto es a las 21:00 horas.
El nuevo álbum detrás de la gira
El tour lleva el nombre de su próximo material discográfico, Natanael Cano Vol. 1, cuyo lanzamiento fue precedido por una dinámica viral de códigos QR colocados en distintos puntos de la capital mexicana. Aunque el tracklist completo aún no se ha revelado, el proyecto marca una nueva etapa para el creador de los corridos tumbados. Durante los shows, el público también podrá escuchar clásicos como "PRC", "AMG", "Pacas de billetes", "Cuerno Azulado", "Madonna" y "Amor tumbado".
Con estas dos fechas confirmadas y la promesa de más ciudades por anunciar, Natanael Cano se perfila para tener una de las giras más comentadas del regional mexicano en 2026.