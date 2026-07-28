Natanael Cano Anuncia Gira por México 2026: Fechas, Ciudades, Precios y Venta de Boletos

Natanael Cano confirmó su regreso a los escenarios mexicanos con una gira por estadios que arrancará en septiembre de 2026, luego de varios días de expectativa generados por una campaña promocional con pistas y códigos QR distribuidos en la Ciudad de México. El anuncio llega de la mano de OCESA y coincide con el lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

Natanael Cano Vol. 1 Tour: fechas y ciudades confirmadas

El Natanael Cano Vol. 1 Tour, nombrado así en honor a su nuevo disco, iniciará con dos fechas oficiales:

18 de septiembre de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

25 de septiembre de 2026: Coliseo GNP Seguros, Guadalajara (antiguo Estadio 3 de Marzo, Zapopan)

El recorrido sumará más ciudades próximamente, aunque por ahora no ha confirmado cuáles. En redes sociales circulan rumores sobre una posible fecha en Monterrey, pero la promotora no lo ha oficializado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Natanael Cano Hace Millonario a un Fan; Conoce al Ganador del Reto Códigos Tumbados

Preventa y venta general de boletos

Los boletos se venderán exclusivamente a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: 30 de julio de 2026, a partir de las 14:00 horas

Venta general: 31 de julio de 2026

También estarán disponibles paquetes VIP, estacionamiento y accesos especiales por separado. La boletera recomienda comprar solo en canales oficiales para evitar fraudes.

Precios de los boletos para la fecha en la Ciudad de México

VIP: $4,439

Paquete VIP: $9,958

General A: $2,827

Paquete VIP General A: $7,414

General B: $1,600

Paquete VIP General B: $6,031

GNP: $2,827 / $3,450 / $4,311

Verde B: $2,331 / $2,797 / $3,497

Verde C: $1,125 / $1,701 / $1,871

Naranja B: $1,674 / $2,009 / $2,310

Naranja C: $967 / $1,161 / $1,277

Personas con discapacidad (PSC): $1,600

Los precios ya incluyen cargos por servicio; La boletera añadirá un cargo único de procesamiento de 50 pesos por orden. El horario estimado de inicio del concierto es a las 21:00 horas.

El nuevo álbum detrás de la gira

El tour lleva el nombre de su próximo material discográfico, Natanael Cano Vol. 1, cuyo lanzamiento fue precedido por una dinámica viral de códigos QR colocados en distintos puntos de la capital mexicana. Aunque el tracklist completo aún no se ha revelado, el proyecto marca una nueva etapa para el creador de los corridos tumbados. Durante los shows, el público también podrá escuchar clásicos como "PRC", "AMG", "Pacas de billetes", "Cuerno Azulado", "Madonna" y "Amor tumbado".

Con estas dos fechas confirmadas y la promesa de más ciudades por anunciar, Natanael Cano se perfila para tener una de las giras más comentadas del regional mexicano en 2026.