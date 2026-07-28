Música y conciertos

Natanael Cano Anuncia Gira por México 2026: Fechas, Ciudades, Precios y Venta de Boletos

Natanael Cano confirma su gira por estadios en México: fechas en CDMX y Guadalajara, preventa Ticketmaster y precios de boletos.

Natanael-cano-gira-mexico-2026-fechas-boletosFoto: Getty Images

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¡Regresa Natanael Cano! Inicia su gira en septiembre 2026 en CDMX y Guadalajara. Boletos en Ticketmaster desde el 30 de julio. ¿Estás listo?

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