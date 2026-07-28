Seguridad

Academia Militarizada Marina Doenitz: Costos y Paquetes de Escuela Donde Murió Dafne

Estos son los paquetes y costos de la Academia Militarizada "Marina Doenitz, donde falleció Dafne, a lo que se suma la inscripción, los uniformes y materiales

Academia Militarizada Marina DoenitzAcademia Militarizada Marina Doenitz. Foto: N+

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El director de la Academia Marina Doenitz, hoy en prisión, pedía ayuda económica a exalumnos. La escuela, donde falleció Dafne, enfrenta serias acusaciones.

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