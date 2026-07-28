Academia Militarizada Marina Doenitz: Costos y Paquetes de Escuela Donde Murió Dafne

En la Academia Militarizada Marina Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió la menor Dafne Zapata, de 13 años, implicaba gastar de inicio, 10 mil pesos de inscripción más 20 mil pesos en los tres diferentes uniformes que usaban los alumnos.

En una cotización por escrito de la academia para el ciclo escolar que terminó, aparecen los diferentes paquetes.

Para aspirantes de “buena conducta”, de lunes a viernes, con horario de 6:45 y 7:00 de la mañana a 14:30 horas, tenía un costo por mes de 7 mil pesos. Para aspirantes de "bajo aprovechamiento que requieren asesorías personalizadas en un ambiente de estricta disciplina”, y que incluye alimentos, sube a 10 mil pesos por mes, con horario de 6:45 y 7:20 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Los internados para jóvenes con problemas “de conducta moderada a severa”, costaban 35 mil, entrando lunes con salida el viernes por la tarde y el internado de tiempo completo 50 mil.

El gasto en los paquetes de libros iba de los 8 mil 500 a los 14 mil pesos dependiendo el nivel escolar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cuánto Cobraban en Academia Militarizada Donde Murió Dafne? Lista de Precios

Director de Academia militarizada pedía ayuda económica a exalumnos

A pesar de los altos costos, el director de la academia, Jorge Luis 'N', hoy en prisión preventiva por la muerte de Dafne, pidió a principios de este año, ayuda a exalumnos para la escuela, pues tuvo que cambiar de instalaciones.

“Con estos costos, con lo que yo sé que cobras, todavía tienes el cinismo de pedirme dinero”, dijo Jhonny González, exalumno Academia Marina Doenitz.

El plantel donde murió Dafne tenía en operación menos de un año y aún no tenía rótulos ni logotipos de la escuela. Hoy está asegurado por la fiscalía. El anterior, ubicado en la avenida Nuevo León 102, donde la academia operó por más de dos décadas, está vacío.

Johnny, quien es de las primeras generaciones de esa academia, dice que al inicio la escuela era solo para varones, pero los castigos y malos tratos se dieron desde siempre.

“En una ocasión que nos dieran 10 tablazos verdad por perder un concurso de coro, y pues te imaginas te está cambiando las voces y que una persona que no sean tus papás te golpee, pues no cabía en mi cabeza”, refirió Jhonny González, exalumno Academia Marina Doenitz.

Con información de N+Arturo Ortiz y Alexis Roldán.

Rar