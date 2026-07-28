Seguridad

Robo Millonario en Casa de Cambio: Hicieron un Boquete en el Baño

Por segunda vez en el año, cometen robo al interior de casa de cambio ubicada en la Calzada Zavaleta, colonia Santa Cruz Buenavista de Puebla.

Crean boquete para robar dinero de casa de cambio en Puebla.Robo en casa de cambio en Calzada Zavaleta de Puebla. Foto: N+

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Un boquete en el baño permitió a delincuentes robar un millón de pesos en Puebla. La Fiscalía investiga el segundo atraco en el mismo lugar. ¿Se reforzará la seguridad en la zona?

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