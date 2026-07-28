Robo Millonario en Casa de Cambio: Hicieron un Boquete en el Baño

Este lunes 27 de julio se reportó un robo millonario a una casa de cambio ubicada en la Calzada Zavaleta de Puebla, el caso provocó intriga luego de la fuerte movilización que se registró en la zona, sin embargo, más tarde surgieron nuevos datos que indican que se trató de un atraco planeado.

De acuerdo a la información recabada, fue en el transcurso de la noche del 26 de Julio, que sujetos realizaron un boquete en la parte trasera del local para poder ingresar. Se sabe que también habrían irrumpido un negocio de fisioterapia cuyos muros se comunican.

Hacen boquete en casa de cambio para robar un millón de pesos en Puebla

Este boquete el cual llegaba al área del baño, ayudó a que los delincuentes no fueran descubiertos inmediatamente, por lo que ingresaron a cometer el robo sin que nadie sospechara.

A la mañana siguiente, los trabajadores detectaron que una reja estaba un dañada y luego descubrieron el robo en el local de la casa de cambio ubicada en la Primera Privada de Calzada Zavaleta en la colonia Santa Cruz Buenavista.

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Tras las pruebas recabadas, se supo que luego de entrar por el baño desmontaron la puerta misma que utilizaron para tapar las cámaras de seguridad interiores y así conseguir un botín que se aproxima a un millón de pesos en monedas de distintas denominaciones.

Los afectados dieron aviso al número de emergencias por lo que se movilizaron cuerpos de seguridad para confirmar los hechos e iniciar un operativo de búsqueda de los responsables, sin embargo, no tuvieron éxito.

Investigan segundo robo en una casa de cambio ubicada en la Calzada Zavaleta de Puebla

El hecho ya fue compartido mediante denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla quien será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este robo, cabe recordar que hace aproximadamente un mes el mismo lugar fue blanco de un atraco.

Las víctimas solicitan a las autoridades más rondines de seguridad y que atiendan a los llamados de auxilio con mayor eficacia para poder detener a las personas que cometen estos delitos.

Con información de N+

MCS