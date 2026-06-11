Alertan por Tormentas Intensas en Tamaulipas Durante el Fin de Semana; Esto se Sabe
Protección Civil Tamaulipas advirtió que entre el viernes y el domingo persistirá un panorama lluvioso en gran parte del estado.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Protección Civil alerta por lluvias intensas y tormentas en Tamaulipas del 13 al 15 de junio. Evita cruzar corrientes y sigue las recomendaciones oficiales.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio de 2026 se mantendrá un panorama lluvioso en gran parte de Tamaulipas, debido a la abundante humedad tropical proveniente del golfo de México, asociada a una posible zona de inestabilidad atmosférica.
De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones favorecerán un incremento en la actividad de lluvias y tormentas, con la posibilidad de que algunos eventos alcancen intensidad fuerte a localmente intensa, principalmente en la zona sur del estado, la región cañera y parte de la zona centro.
Protección Civil detalló que, además de las precipitaciones, podrían registrarse rachas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en algunas localidades, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.
Entre los riesgos asociados a este temporal se encuentran encharcamientos urbanos, crecidas repentinas de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, especialmente en sitios con antecedentes de acumulación de agua.
Las autoridades recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución durante las lluvias y reportar cualquier situación de emergencia al 911.
¿Qué se espera en Tamaulipas?
Lluvias y tormentas dispersas a numerosas.
Eventos fuertes a localmente intensos.
Riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Posibles crecidas de ríos y arroyos.
Rachas de viento asociadas a tormentas.
Actividad eléctrica y caída de granizo en algunas regiones.
Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas en la entidad.