Alertan por Tormentas Intensas en Tamaulipas Durante el Fin de Semana; Esto se Sabe

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio de 2026 se mantendrá un panorama lluvioso en gran parte de Tamaulipas, debido a la abundante humedad tropical proveniente del golfo de México, asociada a una posible zona de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones favorecerán un incremento en la actividad de lluvias y tormentas, con la posibilidad de que algunos eventos alcancen intensidad fuerte a localmente intensa, principalmente en la zona sur del estado, la región cañera y parte de la zona centro.

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Protección Civil detalló que, además de las precipitaciones, podrían registrarse rachas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en algunas localidades, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Entre los riesgos asociados a este temporal se encuentran encharcamientos urbanos, crecidas repentinas de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, especialmente en sitios con antecedentes de acumulación de agua.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución durante las lluvias y reportar cualquier situación de emergencia al 911.

¿Qué se espera en Tamaulipas?

Lluvias y tormentas dispersas a numerosas.

Eventos fuertes a localmente intensos.

Riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Posibles crecidas de ríos y arroyos.

Rachas de viento asociadas a tormentas.

Actividad eléctrica y caída de granizo en algunas regiones.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas en la entidad.