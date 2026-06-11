Alertan por Tormentas Intensas en Tamaulipas Durante el Fin de Semana; Esto se Sabe

Protección Civil Tamaulipas advirtió que entre el viernes y el domingo persistirá un panorama lluvioso en gran parte del estado.

Lluvias en TamaulipasFoto: N+

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Protección Civil alerta por lluvias intensas y tormentas en Tamaulipas del 13 al 15 de junio. Evita cruzar corrientes y sigue las recomendaciones oficiales.

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