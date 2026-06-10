Tamaulipas en Alerta por Posible Formación de Tormenta Tropical en el Golfo de México

Autoridades estatales mantienen una vigilancia de una zona de baja presión con probabilidades de formación a Tormenta Tropical, lo que podría generar lluvias en Tamaulipas durante los próximos días.

Pronóstico Lluvias Golfo de MéxicoFoto: @conagua_clima

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Vigilancia en Tamaulipas por baja presión en el Golfo. Aunque la probabilidad ciclónica es baja, las lluvias podrían intensificarse.

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