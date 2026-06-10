Tamaulipas en Alerta por Posible Formación de Tormenta Tropical en el Golfo de México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó esta mañana que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada sobre la Sonda de Campeche, en el océano Atlántico, debido a su potencial para evolucionar a un sistema ciclónico.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno presenta actualmente 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en un periodo de siete días, por lo que continuará siendo monitoreado de manera permanente para evaluar su evolución y posible trayectoria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Miércoles 10 de Junio de 2026 con Óscar Sobrevilla

El reporte emitido este miércoles 10 de junio de 2026 señala que la zona de vigilancia se localiza frente a las costas del Golfo de México, por lo que las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.

Aunque por el momento la probabilidad de desarrollo es baja, Conagua reiteró que estos sistemas pueden presentar cambios en su organización e intensidad, por lo que es importante dar seguimiento a las actualizaciones emitidas por el SMN.

⚠️Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano #Atlántico. Para más información consulte el gráfico 👇 pic.twitter.com/os16bw0FbZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Tamaulipas Mantiene Vigilancia ante Probabilidades de lluvias en la Zona Sur

Si bien hasta el momento no existe una alerta específica para Tamaulipas relacionada con este sistema, el estado ha registrado un incremento en la actividad de lluvias derivado del aporte de humedad proveniente del Golfo de México. Protección Civil ha recomendado a la población mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos, especialmente en municipios del sur y centro de la entidad, donde se han presentado precipitaciones de moderadas a fuertes en los últimos días.

Las autoridades insistieron en que la población debe seguir las recomendaciones oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al número 911.