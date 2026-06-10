Tormenta Tropical Cristina Activa Alerta por Mortales Inundaciones: ¿Cuál Es la Zona en Peligro?

La tormenta tropical Cristina, el tercer ciclón de la temporada 2026, se mantiene en desarrollo en aguas del Pacífico; aquí te decimos qué zonas están en alerta por el peligro mortal que representan las inundaciones, derivadas de las fuertes lluvias.

Datos de la tormenta tropical Cristina

Cristina es el tercer ciclón tropical que se forma en el Pacífico, luego de las tormentas tropicales Amanda y Boris.

La tormenta tropical Cristina se formó el lunes, 8 de junio de 2026, en aguas del Pacífico.

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la tormenta Cristina se localiza a 150 kilómetros al sur-sureste de San Salvador, en El Salvador, y a 435 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, reportó hoy la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste a 6 km/h. Por el momento no afecta a México.

Se prevé que durante la temporada de huracanes se formen entre 18 y 21 ciclones, en el Pacífico, de los cuales, entre 4 y 5 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.

¿Cuál es la zona en alerta por el paso de Cristina?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó que “las fuertes lluvias asociadas con la tormenta tropical Cristina afectarán las porciones costeras de Centroamérica” hasta el jueves, 11 de junio de 2026.

La dependencia estadounidense apuntó que las fuerte lluvias por Cristina pueden producir “inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado”.

Advirtió que durante las próximas horas, la tormenta tropical generará ráfagas de viento en las costas de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, señaló este miércoles que la tormenta tropical Cristina “no afecta costas mexicanas”, por el momento, y apuntó que mantendrá el ciclón bajo en vigilancia.

Sin embargo, el SMN subrayó que los remanentes de Cristina se desplazarán sobre Chiapas y Tabasco, para después ingresar al Golfo de México, el sábado, 13 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte meteorológico del SMN, las condiciones por Cristina reforzarán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la Península de Yucatán.

Chiapas, en alerta por lluvias fuertes

Chiapas activó alerta amarilla por lluvias intensas en al menos 40 municipios de las regiones Soconusco, Istmo Costa, Sierra Mariscal y Frailesca, donde se esperan precipitaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado.

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