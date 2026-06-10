Tormenta Tropical Cristina Activa Alerta por Mortales Inundaciones: ¿Cuál Es la Zona en Peligro?

Aquí te decimos qué zonas de México están en riesgo por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Cristina

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Clima Hoy en México del 10 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Lluvias Fuertes

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tormenta tropical Cristina amenaza con inundaciones mortales. Descubre qué zonas están en riesgo y cómo podría afectar a México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+