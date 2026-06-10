Marchas HOY 10 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 10 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 17 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada de autos y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

El Comité 68 Prolibertades Democráticas marchará de:

16:00 Horas.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Unidad Santo Tomás” del Instituto Politécnico Nacional, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Con destino al Zócalo.

Coyoacán

La Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos” marchará de:

19:00 Horas.

Estación Registro Federal del Tren Ligero , en Calzada de Tlalpan, Col. Espartaco, alcaldía Coyoacán.

Con destino al Estadio Sede Ciudad de México.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

10:00 Horas.

Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodada de autos

Cuajimalpa y Cuauhtémoc

Rodarán de:

17:00 Horas.

Caseta la Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Con destino al Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM