Marchas HOY 10 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Integrantes de la CNTE marchan en la CDMXIntegrantes de la CNTE marchan por calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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No te pierdas las actualizaciones sobre el tránsito en CDMX este 10 de junio. Conoce las marchas y concentraciones previstas y planifica tu ruta con N+.

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Marchas y eventos en la CDMX hoy: Planifica tu día