¿A Qué Hora Es la Mega Marcha Hoy 10 de Junio 2026? Aviso de Manifestación de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia su plan de acción para mañana miércoles 10 de junio

Foro en la sede de la CNTE en Ciudad de México el 6 de junio de 2026. Foto: CuartoscuroForo en la sede de la CNTE en Ciudad de México el 6 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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