¿A Qué Hora Es la Mega Marcha Hoy 10 de Junio 2026? Aviso de Manifestación de la CNTE

Como parte de su jornada de movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció su plan de acción para hoy 10 de junio de 2026, el cual incluye una nueva mega marcha.

Aquí te decimos a qué hora será la protesta y qué otras actividades se acordaron durante su Asamblea Nacional Representativa, realizada esta semana en la capital mexicana.

Desde hace varios días, la CNTE mantiene un paro, un plantón y diversas acciones en la CDMX, que han incluido marchas, concentraciones en dependencias y bloqueos viales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SEP), hay 17 mil 471 escuelas sin clases por el paro de la CNTE, en entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Zacatecas y CDMX.

El número de integrantes de la Coordinadora en paro asciende a más de 88 mil, según la información dada a conocer por el titular de la SEP, Mario Delgado.

Marcha hoy 10 de junio

Durante su asamblea del 7 de junio, la CNTE determinó realizar este 10 de junio una marcha conmemorativa a 55 años del llamado “Halconazo”. La movilización será a las 16:00 horas.

El “Halconazo”, también conocido como la Matanza del Jueves de Corpus, ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México.

Se trató de un episodio de represión a una manifestación estudiantil, en la cual un grupo paramilitar conocido como “Los halcones” atacó a quienes protestaban. Por esos hechos se registraron varias muertes de estudiantes, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con la CNDH.

Además de la marcha conmemorativa, la CNTE indicó que este miércoles también se llevará a cabo una marcha de antorchas de las madres buscadoras, del Tren Ligero rumbo al Estadio Ciudad de México.

Antes de la mega marcha por el 'halconazo', la CNTE se concentrará en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la avenida Bucareli, donde autoridades de la CDMX activarán un operativo ante posibles bloqueos y cierres de calles y avenidas.

La manifestación en la Segob se tiene prevista a las 10:00 horas de este miércoles.

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Demandas de la CNTE

Las protestas de la Coordinadora en la Ciudad de México se realizan en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB