Segob Mantiene Diálogo con la CNTE: SEP e ISSSTE Explican Propuestas para Terminar con Plantón

El Gobierno federal hace un recuento de las reuniones con la CNTE y el apoyo a la educación durante la Cuarta Transformación

Plantón de la CNTE en Ciudad de México. Foto: CuartoscuroPlantón de la CNTE en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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Segob y CNTE en diálogo constante: avances en educación y propuestas para mejorar condiciones del magisterio. Conoce más sobre las reuniones y acuerdos alcanzados.

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