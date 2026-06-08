Segob Mantiene Diálogo con la CNTE: SEP e ISSSTE Explican Propuestas para Terminar con Plantón

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las mesas de trabajo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siguen y enfatizó que las distintas dependencias tienen la orden de que haya disposición constante para escuchar, analizar y atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio en general.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal detalló que se han realizado reuniones directas con representantes de las distintas secciones de la CNTE en entidades como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

Y ante el plantón y protestas que mantiene la CNTE en la Ciudad de México (CDMX), Rodríguez recordó que también se han sostenido tres reuniones con los representantes generales.

“La Segob ha mantenido una comunicación permanente y diálogo respetuoso con las maestras y los maestros de la CNTE (…) Para el Gobierno de México es importante señalar que las mesas de trabajo siguen, nunca se han detenido”, dijo hoy, 8 de junio de 2026.

Avances en agenda magisterial

La secretaria de Gobernación añadió que las mesas de trabajo han permitido avanzar en diversos temas de la agenda magisterial.

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“Muchas de las demandas planteadas han encontrado solución y otras continúan en proceso de análisis y construcción de acuerdos. Lo importante es señalar y subrayar que existen avances concretos derivados de la voluntad de ambas partes para encontrar soluciones”.

De tal manera, refrendó la plena disposición de la Segob para continuar trabajando con los docentes de todos los estados, “para seguir construyendo los acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente”, comentó.

Sin embargo, llamó a que toda expresión pública se desarrolle en un marco de paz, de respeto a los derechos humanos y consideraciones a los derechos de terceros.

“El Gobierno de México mantiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas. Este es un Gobierno que dialoga y que no utiliza la represión como mecanismo para atender las demandas”, apuntó y reiteró el llamado a la responsabilidad colectiva, pues millones de personas trabajan, estudian y se trasladan diariamente en la CDMX.

Sheinbaum descarta caer en provocaciones

Sobre este mismo tema, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que grupos buscan que antes de la inauguración de la Copa del Mundo, la nota sea “El Gobierno de México reprime”, pero reiteró que no va a caer en provocaciones y garantizó que habrá una buena inauguración del Mundial 2026.

También descartó afectaciones logísticas derivado del blindaje en los alrededores del Zócalo.

Y afirmó que, por lo pronto, sigue en pie su participación en el evento del jueves 11 de junio.

Sobre el blindaje en el Zócalo y los eventos programados para el próximo jueves en esa zona de la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó afectaciones y afirmó que, por lo pronto, sigue en pie su participación. pic.twitter.com/ilB7f0AGda — NMás (@nmas) June 8, 2026

Propuestas y avances del magisterio en la 4T

Durante la rueda de prensa de la mandaría nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también hicieron un recuento de los avances en la educación y apoyos para el magisterio durante la Cuarta Transformación (4T).

Mario Delgado, titular de la SEP, enlistó que se ha registrado una recuperación salarial; la basificación de más de un millón 200 mil maestros de 2018 a 2026; la disminución de 51% de comisiones de las Afores para una mayor pensión; el fondo de pensiones para el bienestar, entre otras.

En el caso del Gobierno de Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación destacó la disminución de edades para jubilarse y la ayuda para la movilidad del magisterio, etc.

Especialmente, habló sobre el tema de la desaparición de la USICAMM, para lo cual afirmó que se propuso una reunión con todos maestros para que se haga la revisión de este tema y se tenga una propuesta de reforma lista.

Dicha reunión será en agosto de este año; “habrá discusión de cuál es la mejor reforma, queremos que ahí se vote escuela por escuela y podamos tener una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo. Es lo que le hemos propuesto a la CNTE, que participen en la definición, en las mesas, para lograr tener una reforma que estén satisfechos los maestros y el Gobierno de México”.

Según información de la SEP, se han realizado más de 51 reuniones con la CNTE. “¿Qué les propusimos a los maestros que están en el plantón? Que tengamos comisiones, mesas tripartitas por estados (…) Que sigamos trabajando juntos, que participen en la definición de la reforma del USICAMM”, abundó.

SPB