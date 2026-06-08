Bloqueos de la CNTE en CDMX Hoy: Zonas Afectadas por Manifestación y Alternativas Viales

Protestas de la CNTE impactan el tránsito en CDMX; revisa las alternativas viales que puedes usar

Huelga Nacional de la CNTE. Foto: CuartoscuroHuelga Nacional de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

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