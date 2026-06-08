Bloqueos de la CNTE en CDMX Hoy: Zonas Afectadas por Manifestación y Alternativas Viales

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen programadas diversas actividades de protesta hoy, 8 de junio de 2026, en distintos puntos de la CCDMX, en N+ te decimos las zonas afectadas y las alternativas viales que puedes utilizar.

Las movilizaciones incluirán una conferencia de prensa y la presencia de contingentes en diferentes sedes ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, lo que podría generar complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público durante gran parte del día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marchas en CDMX Hoy: Puntos Afectados por CNTE y por Protesta 'Estamos Hartos'

¿Dónde habrá bloqueos y concentraciones de la CNTE hoy?

De acuerdo con la agenda de actividades del magisterio disidente, las concentraciones están previstas en los siguientes puntos:

Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Chapultepec número 28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Morelos número 16, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Periférico Sur número 4121, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Además, autoridades capitalinas alertaron sobre posibles afectaciones en Avenida Chapultepec, entre Niños Héroes y Doctor Lucio, en la colonia Doctores, debido a la presencia de manifestantes.

Alternativas viales por los bloqueos de la CNTE hoy en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, ante las movilizaciones previstas por integrantes de la CNTE a partir de las 10:00 horas en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, los automovilistas pueden utilizar diversas rutas alternas para evitar congestionamientos.

Uno de los principales puntos de concentración se ubicará en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, una zona de alta afluencia vehicular en el centro de la capital. Alternativas viales:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

Avenida Chapultepec 28, colonia Doctores.

También se prevé presencia de manifestantes en Avenida Chapultepec número 28, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas viales:

Eje 3 Sur.

Eje 2 Sur.

Avenida Morelos 16, colonia Centro.

Otro de los puntos contemplados para las actividades de la CNTE se localiza en Avenida Morelos número 16, en la colonia Centro. Alternativa vial recomendada:

Avenida México-Tenochtitlán.

Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal.

En la alcaldía Tlalpan se prevé una concentración en Periférico Sur número 4121, en la colonia Fuentes del Pedregal, lo que podría afectar la circulación en la zona sur de la Ciudad de México. Alternativas viales:

Avenida Insurgentes Sur.

Eje 10 Sur.

FBPT