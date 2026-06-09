Escuelas Sin Clases por Paro de la CNTE Hoy: ¿Dónde Están Suspendidas las Actividades?

El secretario de Educación Púbica da a conocer el número de escuelas que están sin clases en el país por el paro de la CNTE

Escuelas sin clases en Guerrero en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEscuelas sin clases en Guerrero en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Hay miles de escuelas en México sin clases por el paro de la CNTE. Oaxaca es el estado más afectado. ¿Cómo impacta esto en el cierre del ciclo escolar? Descubre más.

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