Escuelas Sin Clases por Paro de la CNTE Hoy: ¿Dónde Están Suspendidas las Actividades?

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer la cantidad de escuelas que se encuentran sin clases en México por el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 9 de junio de 2026, el funcionario federal detalló que se trata de planteles en seis entidades:

Oaxaca. Guerrero. Chiapas. Michoacán. Zacatecas. Ciudad de México.

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¿Cuántas escuelas están en paro?

Según la información de la SEP, en total son 17 mil 471 escuelas que están en paro, la mayoría de ellas en Oaxaca. Este es el desglose presentado por Delgado Carrillo:

Oaxaca , 10 mil 653 escuelas en paro, el 80.6% del total en el estado.

Guerrero , mil 559 escuelas, el 14.7% del total.

Chiapas , 2 mil 450 escuelas, el 13% del total.

Michoacán , 694 escuelas, el 6.5% del total.

Zacatecas , 2 mil 095, el 47.3% del total.

CDMX, 10 escuelas, el 0.23% del total.

De acuedo con los datos mostrados por el funcionario federal, hay 88 mil 546 docentes en paro en todo el país, así como un millón 410 mil 459 estudiantes sin actividades escolares.

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Importanca de regresar a las clases

El titular de la SEP expuso que es indispensable que se puedan reanudar las clases, porque ya estamos en la etapa final del ciclo escolar.

“Es importante regresar, para de manera ordenada cerrar el ciclo escolar”.

Delgado además recordó que algunos miembros de la CNTE en esos estados se opusieron a que se adelantaran las vacaciones, por el tema del Mundial, pero ahora no están en clases.

"Cuando se hizo la propuesta de cambiar el calendario escolar ellos decían: No estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya clases. Pero pues ahora están en paro. Estos estados están en paro, pero ha habido una atención muy importante a lo largo del año a las entidades, dependiendo de las necesidades que hay en cada uno de los estados”, dijo.

SPB