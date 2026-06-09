Ruta Alterna a Marcha de la CNTE Hoy en CDMX: Así Evitas Bloqueo por Manifestación

Aquí te decimos las alternativas viales para evitar afectaciones por los bloqueos de la CNTE este martes

Protesta de la CNTE en la Ciudad de México el 3 de junio 2026. Foto: CuartoscuroProtesta de la CNTE en la Ciudad de México el 3 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Evita el caos en CDMX: conoce las rutas alternas por la marcha de la CNTE hoy. Descubre cómo llegar sin contratiempos y mantente informado sobre las protestas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+