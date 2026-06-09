Ruta Alterna a Marcha de la CNTE Hoy en CDMX: Así Evitas Bloqueo por Manifestación

Ante la nueva movilización de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX), autoridades capitalinas dieron a conocer las alternativas viales para evitar los bloqueos de hoy, 9 de junio de 2026.

Aquí te decimos la zona de la manifestación de la CNTE este martes, así como las vías alternas para que llegues a tu destino sin contratiempos.

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Protesta de la CNTE hoy

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, este martes la CNTE salió a las calles de la alcaldía Coyoacán.

Alrededor de las 10:00 horas, los integrantes se concentraron de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en Canal de Miramontes y la calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco.

De ahí parieron al Estadio Ciudad de México, donde este jueves 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026.

Rutas alternas por la marcha

En este panorama, la SSC recomendó utilizar alternativas viales por las afectaciones previstas en inmediaciones del Metro Tasqueña, así como en la avenida Canal de Miramontes y la calzada Taxqueña.

La SSC informó que realizó desvíos y cortes a la circulación vehicular en la Calzada de Tlalpan, con dirección al sur, a la altura de la Calzada Taxqueña, para garantizar la seguridad de los manifestantes. Por lo anterior, recomiendó a los automovilistas circular por

Avenida Doctor Vértiz.

Eje 1.

Eje 3 Oriente.

Cabe señalar que por la manifestación, el Tren ligero anunció la suspensión del servicio y el cierre temporal de toda la línea. "Una vez que concluya el paso de manifestantes se reanudará el servicio", dijo.

Demandas de la CNTE

Desde hace varios días, la CNTE mantiene una jornada de protestas en la Ciudad de México, en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB