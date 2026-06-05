¿Lloverá en CDMX Durante Inauguración del Mundial 2026? Así Podrás Conocer el Clima en Sedes

Aquí te explicamos en dónde podrás checar con anticipación si habrá lluvias, actividad eléctrica y granizo en las tres sedes mundialistas y en las ciudades con centros de concentración

Estadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026 en México. Foto: CuartoscuroEstadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026 en México. Foto: Cuartoscuro

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Prepárate para el Mundial 2026: Conagua ofrece pronósticos detallados del clima en las sedes de México, incluyendo CDMX, Guadalajara y Monterrey. Infórmate antes del gran día.

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