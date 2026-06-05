¿Lloverá en CDMX Durante Inauguración del Mundial 2026? Así Podrás Conocer el Clima en Sedes

A pocos días de la inauguración del Mundial 2026, la Ciudad de México (CDMX) ha sido afectada por lluvias muy fuertes que han ocasionado inundaciones, encharcamientos y caída de árboles, por lo que muchas personas ya se preguntan cómo estará el clima el próximo jueves 11 de junio.

Ese día, la capital mexicana vivirá una magna ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre las secciones de México y Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México.

Ante ello, aquí te decimos cómo podrás saber de manera anticipada si habrá lluvias fuertes, tormentas eléctricas, viento y granizo en la CDMX, y a qué hora, así como en las otras sedes mundialistas a lo largo del torneo, que este año se realizará de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo saber si lloverá en inauguración del Mundial 2026?

Todos los días, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) brinda un pronóstico del tiempo a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual informa sobre los fenómenos naturales que afectan al país, sus efectos y las zonas en riesgo.

Pero ahora, con motivo del Mundial 2026, abrió una nueva sección en su página web con el pronóstico meteorológico en las sedes mundialistas de México.

Se trata de un apartado que brindará información anticipada sobre el clima en el área del Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, las tres sedes donde habrá partidos en nuestro país.

Sitio web donde se podrá ver el pronóstico del tiempo en sedes mundialistas. Imagen del SMN

¿Qué información se podrá consultar?

En la sección especial del SMN, se podrá ver el pronóstico dos días antes de los encuentros en los tres estadios, por lo que los próximos datos que se podrán consultar serán los del Estadio Ciudad de México el 9 de junio, dos días antes de la inauguración.

Además de eso, ya se puede ver el pronóstico por ciudad de los centros de concentración; es decir, de las ciudades donde hay campamentos base en México para las selecciones. Esta sección se actualizará diariamente.

Cancún

Tijuana

Pachuca

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Al hacer click en cada imagen, se puede conocer el pronóstico de la ciudad de cuatro días; con datos como la temperatura en la mañana, tarde y noche, si es que habrá chubascos o lluvias fuertes, tormentas eléctricas o granizo.

SPB