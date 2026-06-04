¿Home Office por Partidos de México e Inauguración del Mundial 2026? Sheinbaum Hace Llamado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado respecto a las actividades escolares y laborales los días de la inauguración del Mundial 2026 y de los partidos de la Selección Mexicana de Futbol.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 4 de junio de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada particularmente si haría un llamado para que los trabajadores puedan tener días de home office.

En respuesta, indicó que el Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para dar algunas facilidades para trabajadores del gobierno.

¿Home office en empresas?

Pero en el caso de la Iniciativa Privada, comentó que la decisión tiene que ser a partir de las empresas, ya que si se declara un día no laborable, entra la Ley Federal del Trabajo y se deben pagar horas extra si se trabaja.

Sin embargo, expuso que se está orientando para que el día de la inauguración y los días de los partidos se puedan ver los encuentros.

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“En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las empresas, porque si se declara un día no laborable entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extra si se trabaja; es una condición distinta”, comentó.

“Pero se está orientando en general a que los días de partido, la inauguración y los partidos en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido”, abundó.

Sheinbaum Pardo aclaró que a nivel nacional, cada estado tiene que tomar su propia decisión, y destacó que lo más importante es que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar tanto la inauguración como todos los partidos.

Conferencia mañanera completa

SPB