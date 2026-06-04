¿Home Office por Partidos de México e Inauguración del Mundial 2026? Sheinbaum Hace Llamado

La presidenta de México aborda el tema de las actividades laborales y escolares durante el Mundial de Futbol

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera.Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la República

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