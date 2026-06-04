Vienen Días de Lluvias Fuertes y Granizo en CDMX: ¿Cuánto Dura Alerta por Temporal?

Autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México emiten aviso especial por temporal de lluvias

Afectaciones por lluvia en el eje uno · Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Venustiano Carranza | Lizandro González GuerreroAfectaciones por lluvia en el Eje 1, Ciudad de México. Foto: N+

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Temporal de lluvias en CDMX: granizo y vientos fuertes en camino. Conoce las fechas y cómo protegerte según las autoridades.

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