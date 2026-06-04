Vienen Días de Lluvias Fuertes y Granizo en CDMX: ¿Cuánto Dura Alerta por Temporal?

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron un aviso especial por el temporal de lluvias que durará varios días en la capital mexicana, acompañado con actividad eléctrica, caída de granizo y vientos fuertes.

Aquí en N+ te decimos cuántos días abarca el aviso especial por lluvias en la CDMX, para que tomes precauciones y evites problemas en tus traslados en la capital mexicana.

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¿Por qué hay un temporal de lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta semana que ya se instaló un temporal de lluvias en casi todo el país, ocasionado por la presencia e interacción de varios fenómenos naturales:

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México.

Canales de baja presión sobre el interior del país.

Inestabilidad en altura.

Ingreso de humedad.

La onda tropical número 4.

Una zona de inestabilidad al sur de Chiapas.

Varios días de lluvias fuertes en CDMX

En este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió un aviso especial, que abarca del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio de 2026.

“Se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 km/h”, expresó.

Ante ello, la dependencia capitalina recomendó a la ciudadanía estar atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB