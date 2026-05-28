Búfalo ‘Trump’ Se Salva de Ser Sacrificado Gracias a su Popularidad; lo Trasladan a un Zoológico

Este jueves 28 de mayo de 2026, el búfalo albino apodado “Donald Trump” fue trasladado al Zoológico Nacional de Daca, en Bangladesh, luego de haber sido salvado de ser sacrificado durante la fiesta musulmana de Eid al-Adha.

En contexto

El búfalo de 700 kilogramos fue criado durante el último año en la granja Rabeya Agro Farm, a las afueras de la capital.

Nuruddin Jitu, uno de los propietarios de la granja, dijo a la agencia EFE que compraron el búfalo hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi y lo bautizaron como 'Donald Trump' debido a su aspecto inusual.

A principios de esta semana fue entregado a su nuevo propietario para ser sacrificado.

El animal iba a ser sacrificado este jueves cerca de Daca durante el Eid al-Adha, la segunda fiesta más importante en el Islam.

En el evento se espera que se sacrifiquen más de 12 millones de cabezas de ganado en todo este país de mayoría musulmana.

Foto: Reuters

Trasladan al búfalo al zoológico

Hoy, el búfalo albino 'Donald Trump' fue trasladado al zoológico nacional de Daca, luego de que ayer el Gobierno de Bangladesh intervino para salvarlo.

Y es que el animal se había convertido en una sensación en internet debido a su inusual coloración y su peculiar melena rubia, peinada de una forma que recuerda al característico peinado del presidente estadounidense.

"Hoy se ha añadido un acontecimiento excepcional a la historia de la ganadería y la biodiversidad de Bangladesh. Un raro búfalo albino ya ha sido trasladado al Zoológico Nacional en Mirpur, Daca, para su conservación", anunció el viceministro de Pesca y Ganadería de Bangladés, Sultan Salahuddin Tuku.

En Facebook, el viceministro afirmó que la coloración rosácea del búfalo, causada por una deficiencia del pigmento melanina, llevó a las autoridades a protegerlo para evitar que fuera sacrificado.

"Estos animales son extremadamente raros en todo el mundo. Las estadísticas sugieren que solo uno de cada 10 mil búfalos puede nacer con este tipo de característica albina. Por lo tanto, no solo es un animal raro, sino también un activo extremadamente importante para la investigación, la conservación y la protección de la biodiversidad", añadió.

También dio a conocer que se preparó en el zoológico un gran refugio y además se ordenó al Departamento de Servicios Ganaderos que proporcione tratamiento y supervisión las 24 horas del día.

Salvado por su popularidad

Cabe señalar que la intervención del Gobierno ocurrió después de que cientos de visitantes curiosos acudieran en masa a ver al búfalo, tomar fotografías y acariciar con cautela al tranquilo animal en su refugio temporal en la zona de Keraniganj, en Daca.

Ayer, un portavoz del Ministerio del Interior indicó a EFE que el Gobierno había ordenado el rescate del búfalo para evitar posibles disturbios públicos.

Luego de dicha orden, los medios locales publicaron fotografías en las que se veía a varias personas escoltando al animal hasta una comisaría cercana.

De igual manera, el Gobierno del país dijo que se había indemnizado al comprador del búfalo por el valor justo de mercado y se le proporcionó una vaca alternativa para el sacrificio, a fin de garantizar que no sufriera pérdidas económicas.

Con información de EFE.

SPB