Búfalo ‘Trump’ Se Salva de Ser Sacrificado Gracias a su Popularidad; lo Trasladan a un Zoológico

Gracias a su popularidad, un búfalo albino fue salvado de ser sacrificado durante la fiesta musulmana de Eid al-Adha

El búfalo albino apodado “Donald Trump”, que se hizo viral y se salvó del sacrificioFoto: Reuters

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Un búfalo albino llamado 'Trump' es salvado del sacrificio en Eid al-Adha y trasladado al zoológico de Daca. Su popularidad y rareza lo convirtieron en un símbolo de conservación en Bangladesh.

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