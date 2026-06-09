Marcha de la CNTE Hoy: Ruta y Zona con Bloqueos en CDMX por Manifestación

Este martes, 9 de junio de 2026, se realiza una nueva marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la ruta y zona con bloqueos en la capital del país.
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE demandan a las autoridades:
Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.
El regreso al sistema de pensiones sin Afores.
Seguridad para la comunidad escolar.
Mejores condiciones laborales.
Incremento salarial al 100% al sueldo base.
Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones ycumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.
Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.
Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.
Ruta y zona con bloqueos en CDMX por manifestación
De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se concentraron hoy a las 10:00 horas, en:
Lugar: Estación “Taxqueña”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Canal de Miramontes y Calzada Taxqueña, Colonia Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán.
Destino: Estadio Ciudad de México.
Además, durante el transcurso del día los integrantes de la CNTE realizarán otras actividades, entre ellas:
La SSC recomienda utilizar como vías alternas por las movilizaciones en las inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro:
Personal de la SSC realiza desvíos y cortes a la circulación vehicular en la calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, para garantizar la seguridad de las y los manifestantes que se encuentran en la zona y puedan realizar su expresión pública.
Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas a utilizar como alternativas viales:
Avenida Doctor Vértiz.
Ejes 1 y 3 Oriente.
Con información de N+.
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