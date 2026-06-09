Marcha de la CNTE Hoy: Ruta y Zona con Bloqueos en CDMX por Manifestación

Te decimos la ruta y zona con bloqueos de integrantes de la CNTE hoy, 9 de junio de 2026, en la CDMX

Bloqueo de la CNTE en CDMXBloqueo de la CNTE en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 9 de junio, la CNTE marcha en CDMX exigiendo derogar la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa 2019. Conoce las rutas afectadas y alternativas para evitar bloqueos.

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