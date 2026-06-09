Marcha de la CNTE Hoy: Ruta y Zona con Bloqueos en CDMX por Manifestación

Este martes, 9 de junio de 2026, se realiza una nueva marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la ruta y zona con bloqueos en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE demandan a las autoridades:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones ycumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Ruta y zona con bloqueos en CDMX por manifestación

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se concentraron hoy a las 10:00 horas, en:

Lugar: Estación “Taxqueña”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Canal de Miramontes y Calzada Taxqueña, Colonia Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán.

Destino: Estadio Ciudad de México.

Además, durante el transcurso del día los integrantes de la CNTE realizarán otras actividades, entre ellas:

19:00 horas. Presentación del libro “La revuelta magisterial de las pensiones”, en el campamento de la Sección XXII de Oaxaca.

La SSC recomienda utilizar como vías alternas por las movilizaciones en las inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro:

Calzada de Tlalpan.

Avenida División del Norte.

Avenida Río Churubusco.

Ejes 8 y 7 Sur.

Personal de la SSC realiza desvíos y cortes a la circulación vehicular en la calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, para garantizar la seguridad de las y los manifestantes que se encuentran en la zona y puedan realizar su expresión pública.

Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas a utilizar como alternativas viales:

Avenida Doctor Vértiz.

Ejes 1 y 3 Oriente.

Con información de N+.

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