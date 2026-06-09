Actualizan Potencia de Boris Hoy: ¿Será Huracán en el Pacífico?

Boris es el segundo ciclón de la temporada de huracanes 2026, luego de Amanda y seguido por Cristina, en el Pacífico

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Boris se Debilita a Depresión Tropical: ¿Dónde se Ubica?

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La tormenta Boris impacta México: se degrada a depresión tropical pero mantiene lluvias y vientos fuertes. Conoce las alertas de Conagua y cómo protegerte en Guerrero y Oaxaca.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+