Actualizan Potencia de Boris Hoy: ¿Será Huracán en el Pacífico?

La tormenta tropical Boris tocó tierra, en México, y ahora, su potencia cambió; aquí te informamos cuál es el estatus meteorológico del segundo ciclón de la temporada de huracanes 2026.

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¿Cómo va la temporada de huracanes 2026?

Hasta el momento, en el Pacífico mexicano se han formado los siguientes ciclones:

Amanda: tormenta tropical. Boris: tormenta tropical. Cristina: tormenta tropical.

Se prevé que en el Pacífico se formen entre 18 y 21 ciclones, de los cuales, entre 4 y 5 podrían ser huracán de categoría 3, 4 o 5.

¿Boris será huracán?

La tormenta tropical Boris tocó tierra entre Guerrero y Oaxaca la madrugada de hoy, 9 de junio de 2026, cerca de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetro por hora, reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una vez en tierra, Boris perdió fuerza y se degradó a depresión tropical, por lo que ya no será huracán; sin embargo, sí seguirá causando lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima y Michoacán, y fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte meteorológico de Conagua, Boris causará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Guerrero y Oaxaca, y de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, habrá oleaje elevado de entre 2 y 3 metros de altura en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

La Conagua alertó que las fuertes lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de dichos estados, por lo pidió a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades mantienen la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, en Guerrero.

Boris se sigue debilitando

Más tarde, Conagua emitió el último aviso meteorológico por Boris, en el que indicó que el ciclón se degradó a baja presión remanente, a 75 kilómetros al nor-noroeste de Punta Maldonado, en Guerrero, y a 105 kilómetros al este de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

Trayectoria en vivo de Boris