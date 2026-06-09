Paso de Boris Dejará Lluvias Fuertes a Muy Fuertes en Gran Parte del País

Para este martes 9 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que los efectos de Boris provoquen lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, excepto en el noroeste, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Finalmente, la tormenta tropical Cristina se localizará al sur de las costas de El Salvador, sin afectar costas mexicanas, sin embargo, se mantendrá en vigilancia.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (este y suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Sonora (este).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí (este), Veracruz y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y suroeste) y lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México; condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM