Paso de Boris Dejará Lluvias Fuertes a Muy Fuertes en Gran Parte del País

Boris tocó tierra en los límites entre Guerrero y Oaxaca alrededor de las 3:00 horas de este martes; junto con las lluvias, seguirán las altas temperaturas vespertinas en el país

Un hombre camina sobre las playas de AcapulcoUn hombre camina cubierto con un plástico ante el mal clima en Acapulco, Guerrero, a causa de Boris. Foto: Cuartoscuro

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Boris impacta con lluvias muy fuertes en el sur de México, mientras el calor persiste en el norte. Descubre cómo afectará a tu región y qué esperar del clima este martes.

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