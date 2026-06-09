Tormenta Tropical Cristina: ¿En Dónde se Ubica el Ciclón y Cuál es su Trayectoria?

La tormenta tropical Cristina ha generado alarmas en el Pacífico a medida que se acerca a tierra al sur de México y en N+ te decimos en dónde se ubica el ciclón y cuál es su trayectoria en los próximos días.

El fenónomeno meteorológico se intensificó a su condición actual alrededor del medio día de este lunes 8 de junio, pues previamente era la depresión Tropical Tres-E, según reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Se prevé que Cristina afecte principalmente en costas de Centroamérica, por lo que autoridades han emitido avisos a la población, debido a las fuertes lluvias que podrían causar deslaves e inundaciones severas.

¿En dónde se ubica y cuáles son los riesgos?

A las 21:00 horas de este lunes, tiempo del centro de México, el ciclón se ubicó frente a las costas del Pacífico de Centroamérica. Su centro estaba cerca de los 12.5 grados de latitud norte y 87.8 grados de longitud oeste.

El NHC indicó que se esperan condiciones asociadas a este fenómeno en las zonas bajo vigilancia entre el martes 9 y miércoles 10 de junio.

El principal riesgo son las lluvias intensas. Se prevén caídas pluviales acumuladas de entre 100 y 200 milímetros, con máximos de hasta 300 milímetros en costas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del jueves 11 de junio.

"Esta precipitación puede producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado", apuntó el NHC.

Además, existe riesgo de inundaciones costeras por la marejada ciclónica. Las autoridades advirtieron que el aumento del nivel del mar estará acompañado por oleaje elevado y corrientes peligrosas cerca de las playas.

6/8 9pm CST Tropical Storm #Cristina key messages: Life-threatening flash flooding & mudslides is likely for portions of #CentralAmerica through Thursday. Tropical storm conditions are expected to reach the coast of NW #Nicaragua, #Honduras & #ElSalvador later tonight or Tuesday pic.twitter.com/PGa1rQvbxA — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 9, 2026

También se espera que las condiciones de tormenta tropical, con fuertes vientos y lluvias, comiencen a afectar áreas costeras bajo aviso entre la noche de este lunes 8 de junio y el martes 9.

¿Cuál es su trayectoria?

La tormenta tropical Cristina mantiene un desplazamiento lento hacia el norte con una velocidad de 4 kilómetros por hora, mientras continúa su evolución sobre el océano Pacífico, informó el NHC.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema presentará un movimiento errático o "serpenteante" durante las próximas 24 horas, para posteriormente dirigirse lentamente hacia el noroeste.

La trayectoria prevista indica que Cristina se desplazará cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, o incluso de forma paralela a ellas, durante "los próximos días".

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas de mayor intensidad, y se espera que conserve una fuerza similar durante uno o dos días más.

Asimismo, los vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 110 km/h desde el centro del sistema, mientras que su presión mínima central se ubica en 1004 milibares.

ASJ