Tormenta Tropical Cristina: ¿En Dónde se Ubica el Ciclón y Cuál es su Trayectoria?

El fenómeno meteorológico se intensificó a su condición actual alrededor del medio día de este lunes, pues previamente era la depresión Tropical Tres-E

Tormenta tropical CristinaFoto: AP.

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Tormenta tropical Cristina: su trayectoria errática amenaza con lluvias y deslizamientos en Centroamérica. Conoce más sobre este fenómeno meteorológico.

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