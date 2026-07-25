Tormenta Tropical Genevieve: ¿A Qué Hora se Convertirá en Huracán Categoría 4 Frente a México?

La tormenta tropical Genevieve continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque el sistema permanece lejos de las costas mexicanas, sus bandas nubosas favorecerán lluvias en el occidente del país durante este fin de semana.

El centro de Genevieve se localiza a 820 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 km/h y avanza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h.

Además, el SMN prevé que los desprendimientos nubosos del ciclón refuercen la probabilidad de lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes en estados del occidente del país durante hoy sábado 25 de julio, por lo que mantiene vigilancia sobre su evolución.

Clima ¿A qué hora Genevieve será huracán categoría 4?

Tormenta Tropical Genevieve. Foto: Conagua

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 26 de julio Genevieve se fortalecerá a huracán categoría 1 cuando se ubique a 795 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Ese mismo día, a las 18:00 horas, continuará intensificándose hasta alcanzar la categoría 3, mientras avanza sobre el océano Pacífico.

El 27 de julio, a las 06:00 horas, el fenómeno natural evolucionará a huracán categoría 4, cuando se localice aproximadamente a 845 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Sin embargo, ese mismo 27 de julio, a las 18:00 horas, comenzará a debilitarse y descenderá nuevamente a categoría 3, aunque continuará alejándose de las costas mexicanas.

El SMN mantiene el monitoreo permanente de Genevieve y recomienda seguir la información oficial sobre su trayectoria, intensidad y los efectos que podría generar en territorio nacional.