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Tormenta Tropical Genevieve: ¿A Qué Hora se Convertirá en Huracán Categoría 4 Frente a México?

El ciclón continuará fortaleciéndose en el Pacífico durante las próximas horas, de acuerdo con el SMN

¿A Qué Hora se Convertirán en Huracán Categoría 4 Frente a México? . Foto: Conagua¿A Qué Hora se Convertirán en Huracán Categoría 4 Frente a México? . Foto: Conagua

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Genevieve, cerca de convertirse en huracán categoría 4, traerá lluvias al occidente de México. El SMN monitorea su evolución. Descubre cuándo y dónde impactará más.

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