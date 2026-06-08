Depresión Tropical Tres-E se Convierte en Tormenta Cristina : ¿Trayectoria se Dirige a México?

Te decimos si la trayectoria de la tormenta tropical Cristina en el Pacífico afectará a México

Lluvias en ChiapasLluvias en Chiapas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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