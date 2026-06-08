Depresión Tropical Tres-E se Convierte en Tormenta Cristina : ¿Trayectoria se Dirige a México?

La depresión Tropical Tres-E evolucionó a la tormenta Cristina hoy, 8 de junio de 2026, en el Pacífico. Te decimos si su trayectoria afectará a México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta Cristina podría intensificarse. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en en vivo de N+ FORO.

La Conagua prevé que durante la temporada de ciclones tropicales 2026, se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, estos son los nombres que llevarían los siguientes fenómenos hidrometeorológicos:

Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

¿Trayectoria de la tormenta Cristina afectará a México?

Como ya te mencionamos, la tormenta tropical Cristina podría intensificarse en las próximas horas.

Actualmente, su centro se localiza a 680 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Es importante señalar que, por el momento, la la tormenta tropical Cristina no afecta costas mexicanas.

Con información de N+.

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