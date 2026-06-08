Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?

Así quedó Isaac del Toro en la Etapa 2 del Tour Auvergne Rhone-Alpes hoy, 8 de junio de 2026

El ciclista mexicano Isaac del ToroEl ciclista mexicano Isaac del Toro. Foto: Reuters | Archivo

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