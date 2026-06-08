Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?

Este lunes, 8 de junio de 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro participó en la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en Francia.

Se trata de la 78ª edición del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, conocido anteriormente como Dauphiné. La etapa 2 es de 234.3 km, se trata del recorrido más largo de toda la competencia, que comprende el trayecto entre Saint-Martin-Le-Vinoux y Le Puy-en-Velay.

Cabe recordar que Isaac del Toro no competía desde el pasado 8 de abril, cuando una caída en la tercera etapa de la Itzulia le provocó una rotura muscular en el muslo derecho, lesión que lo obligó a abandonar la prueba y perderse el Giro de Italia, donde el año pasado quedó subcampeón.

La reaparición del mexicano generó expectativa debido al nivel que había mostrado antes de la lesión, tras conquistar el UAE Tour y la Tirreno-Adriático en los primeros meses de 2026.

¿En qué lugar quedó Isaac del Toro en la Etapa 2?

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, no quedó entre los primeros lugar, se posicionó en el puesto 26 en un recorrido de 05 horas 43 minutos y 42 segundos, sin embargo, está en el lugar 13 en la general.

El primer puesto se lo llevó el danés Anthon Charmig, quien llegó en solitario. Los siguientes lugares fueron para:

Lugar 2: el francés Henri-François Renard-Haquin.

Lugar 3: el belga Vlad Van Mechelen.

Lugar 4: el español Raúl García Pierna.

Lugar 5: el francés Clément Braz Afonso.

🏁 🇩🇰 Anthon Charmig remporte la 2ère étape au Puy-en-Velay ! 🏆

Alex Baudin garde le @MaillotJauneLCL de leader du général. 💛



🏁 🇩🇰 Anthon Charmig wins Stage 1 in Saint-Ismier and take the overall lead!

Alex Baudin stays in yellow. 💛#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/H7rChO18uM — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 8, 2026

Durante la jornada de ayer, el mexicano quedó en la posición 12. Estas son las siguientes etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

Etapa 3 (9 de junio): Contrarreloj por equipos en Perreux, 28.4 km.

Etapa 4 (10 de junio): Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains, 167.4 km.

Etapa 5 (11 de junio): Saint-Chamond – Parc des Oiseaux/Villars-les-Dombes, 195.8 km.

Etapa 6 (12 de junio): Saint-Vulbas – Crest-Voland, 182.3 km.

Etapa 7 (13 de junio): La Bridoire – Grand Colombier, 133.6 km, jornada de montaña.

Etapa 8 (14 de junio): Beaufort – Plateau de Solaison/Brison, 120.1 km, etapa de montaña que podría definir la clasificación general.

Con información de N+.

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