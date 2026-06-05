¿Cuándo y A Qué Hora Compite Isaac del Toro en Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026? Días de Carrera

Isaac del Toro vuelve al ciclismo al recuperarse de una lesión y el calendario del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 indica que durante ocho días veremos competir al mexicano

Cuándo y a qué hora compite Isaac del Toro en el Tour Auvergne Rhone Alpes 2026 días de carrerasIsaac del Toro vuelve al ciclismo luego de perderse el Giro de Italia 2026. Foto: Reuters

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