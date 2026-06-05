¿Cuándo y A Qué Hora Compite Isaac del Toro en Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026? Días de Carrera

El ciclista mexicano, Isaac del Toro vuelve a las competencias con el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en Francia y si quieres ver la participación del bajacaliforniano en vivo, acá te decimos cuándo y a qué hora compite, pues habrá ocho etapas y cada carrera de ciclismo tiene una fecha y horario distinto.

A inicios de abril pasado, Isaac del Toro sufrió una caída durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. El resultado fue una rotura en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones relacionadas, eso lo obligó a abandonar la competencia y lo privó de participar en el Giro de Italia 2026, evento en el que quedó subcampeón el año anterior.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. David Faitelson Dice que Es Impresionante la Cantidad de Watts que Isaac del Toro Pone en la Bicicleta

¿Cuándo compite Isaac del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 inicia este domingo 7 de junio y va a terminar hasta el próximo 14 de junio 2026, cuando se lleve a cabo la octava etapa del evento de ciclismo. Durante todo ese tiempo la gente va a poder disfrutar de Isaac del Toro en la competencia que funciona como antesala del Tour de Francia.

Será la primera vez que del Toro participe en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Formará parte del equipo UAE Team Emirates-XRG, que incluye a Joao Almeida, Pavel Sivakov, Benoit Cosnefroy, Ivo Oliveira, Pablo Torres y Kevin Vermaerke.

¿A qué hora compite Isaac del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

Si no te quieres perder la actividades de Isaac del Toro en vivo en la competición de Francia, acá te dejamos los horarios en que se realizarán cada de unas etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

Etapa 1 : Inicia a las 05:00 horas de la mañana del domingo 7 de junio 2026.

Etapa 2 : Inicia a las 07:00 horas de la mañana del lunes 8 de junio 2026.

Etapa 3 : Inicia a las 07:00 horas de la mañana del martes 9 de junio 2026.

Etapa 4 : Inicia a las 07:00 horas de la mañana del miércoles 10 de junio 2026.

Etapa 5 : Inicia a las 07:00 horas de la mañana del jueves 11 de junio 2026.

Etapa 6 : Inicia a las 07:00 horas de la mañana del viernes 12 de junio 2026.

Etapa 7 : Inicia a las 06:00 horas de la mañana del sábado 13 de junio 2026.

Etapa 8: Inicia a las 07:00 horas de la mañana del domingo 14 de junio 2026.

*Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Luego de dejar atrás la lesión que lo dejó varias semanas sin competir, Isaac del Toro busca retomar camino en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y afianzarse como uno de los corredores más exitosos de la temporada.

AOL