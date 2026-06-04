Russell Wilson Anuncia su Retiro de la NFL

Russell Wilson, el mariscal de campo que deslumbró a la liga con su capacidad para prolongar las jugadas y lanzar pases profundos con precisión milimétrica, ha anunciado oficialmente su retiro del futbol americano profesional tras una carrera de 14 temporadas.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el pasador de 37 años agradeció a los aficionados, entrenadores y compañeros que formaron parte de su viaje. Con este anuncio, la liga despide a un posible futuro miembro del Salón de la Fama y a uno de los competidores más implacables del siglo XXI que revolucionó su posición.

La gloria de Russell Wilson en Seattle

El legado de Wilson quedará grabado con letras de oro, principalmente por su impacto con los Seattle Seahawks. Seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2012 debido a las dudas sobre su estatura, el egresado de Wisconsin rompió los moldes de inmediato. Junto a la mítica defensiva de los Seahawks, Wilson guió a la franquicia a dos apariciones consecutivas en el Super Bowl, levantando el trofeo Vince Lombardi en la edición XLVIII tras vencer a los Denver Broncos.

Durante su estancia en el noroeste de los Estados Unidos, "DangeRuss" se convirtió en el prototipo del quarterback con doble amenaza. Su habilidad para escapar de la presión en el bolsillo de protección y conectar bombazos memorables hacia las bandas definió una época dorada en la Conferencia Nacional, ganándose diez selecciones al Pro Bowl.

Un cierre de contrastes y un legado eterno

Los últimos capítulos de su trayectoria estuvieron llenos de altibajos. Su mediático traspaso a los Denver Broncos y sus posteriores etapas finales en la liga demostraron que el tiempo no perdona a nadie. Sin embargo, los momentos difíciles del cierre de su carrera no logran empañar los números históricos que deja en los libros de récords.

Wilson se retira del emparrillado como uno de los quarterbacks más ganadores en la historia de la temporada regular, acumulando más de 43,000 yardas por aire, más de 300 pases de anotación y una reputación intachable como líder comunitario, galardonado en su momento con el premio Walter Payton Man of the Year. Wilson jugó diez temporadas con los Seattle Seahawks, dos con los Denver Broncos, una con los Pittsburgh Steelers y su última campaña la pasó con los New York Giants.