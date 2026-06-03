¿Guillermo Almada Será el Nuevo DT del América? Esto Sabemos

América hizo oficial la salida de André Jardine, quien a partir de este miércoles 3 de junio dejó de ser el director técnico del club. El equipo azulcrema le dijo adiós al entrenador más ganador en la historia de la institución a través de un comunicado en el que agradece al brasileño por los tres años al frente del equipo. "El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos".

Ahora, el equipo azulcrema ha emprendido la búsqueda para encontrar al reemplazo de Jardine. En ese sentido, Gibrán Araige, reportero de TUDN, informó que la directiva americanista ya entabló pláticas con Guillermo Almada, ex entrenador de Pachuca, Real Valladolid y Real Oviedo, para que se convierta en el nuevo entrenador de las Águilas. El estratega uruguayo cuenta con una amplia experiencia en el futbol mexicano, en donde ya ha logrado salir campeón.

"Será el próximo estratega de las Águilas del América. Guillermo Almada ya tiene un acuerdo verbal con la directiva azulcrema y sera cuestión de estampar su firma en el contrato para que se convierta en el nuevo técnico de las Águilas. Se acabó la era de André Jardine y comienza un nuevo camino de la mano de Guillermo Almada en el Nido de Coapa", aseguró Araige.

¿Qué ha ganado Guillermo Almada en México?

Guillermo Almada encabezó una de las mejores épocas en la historia reciente del Pachuca. Como director técnico de los Tuzos, Almada levantó cuatro trofeos, incluyendo una Liga MX y la CONCACAF Champions League, torneo que las Águilas del América no han podido ganar desde hace varios años.

Aunado a esto, el estratega uruguayo llevó al Pachuca a jugar la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid y también los clasificó al Mundial de Clubes del 2025.

Estos son los títulos de Guillermo Almada durante su estancia en el futbol mexicano: