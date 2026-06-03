¿Guillermo Almada Será el Nuevo DT del América? Esto Sabemos

Guillermo Almada, con experiencia en el futbol mexicano, está muy cerca de convertirse en el nuevo timonel del Club América

Guillermo Almada durante un partido de LaLiga de EspañaFoto: Getty Images
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