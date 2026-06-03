¡Oficial! André Jardine Se Va del América

Luego de casi tres años en el cargo de director técnico, André Jardine se marcha del Club América, de acuerdo con fuentes de TUDN. El entrenador brasileño y la directiva azulcrema llegaron a un acuerdo mutuo para que abandone al equipo con el que ganó el tricampeonato de la Liga MX.

A falta de la confirmación oficial del club, Jardine se despedirá como el entrenador con más títulos en la historia del América, con seis trofeos, incluido un tricampeonato de Liga.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, el técnico de 46 años de edad no seguirá en el banquillo azulcrema de cara al Torneo Apertura 2026 esto luego de llegar a un mutuo acuerdo con la directiva. “No hubo acuerdos en los planes para el futuro, y por decisión de ambas partes se va del club. En los próximos días cierra su vínculo con el América”, señaló Araige.

América hace oficial la salida de André Jardine

Minutos después de que TUDN reportara la salida de André Jardine, el Club América ha salido a confirmar la noticia con un comunicado. "El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas", se lee en el texto.



"El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX".

¿Cuántos y qué títulos ganó André Jardine con el América?

André Jardine llegó a Coapa en 2023, cuando las Águilas lo contrataron proveniente del Atlético San Luis. Desde su primer torneo al frente del club, el brasileño demostró sus capacidades entregando el título de Liga MX. Ahora, luego de tres años con la institución azulcrema, Jardine se va como una leyenda del equipo al haber conseguido seis títulos en tres años: tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.

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