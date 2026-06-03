¡Oficial! André Jardine Se Va del América

El estratega brasileño abandonará al conjunto azulcrema, con el cual se consagró tres veces campeón de la Liga MX

André Jardine durante un partido de Liga MX con el AméricaFoto: Getty Images

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