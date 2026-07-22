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¿Quién es Casemiro? El Nuevo Compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

Casemiro jugó con Brasil en el Mundial 2026 y, durante años, fue rival de Lionel Messi cuando ambos jugaban en la liga de España

Casemiro, jugador de futbol brasileñoFoto: Getty Images
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