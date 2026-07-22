¿Quién es Casemiro? El Nuevo Compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

El Inter Miami CF, club en el que milita Lionel Messi, anunció este miércoles 22 de julio el fichaje de Casemiro. El mediocampista brasileño de 34 años de edad se incorpora al equipo como agente libre, luego de terminar su contrato anterior con el Manchester United.

De acuerdo con el comunicado oficial del equipo de Miami, Casemiro "permanecerá bajo contrato hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción hasta junio de 2029". El brasileño es considerado uno de los mediocampistas más destacados de su generación, pues conquistó cinco títulos de UEFA Champions League con el Real Madrid.

"Voy a darlo todo": Casemiro

Casemiro, que brilló en España y en Inglaterra, emprenderá una nueva evntura en su trayectoria como futbolista profesional. Conocido por ser un centrocampista entregado, el brasileño se dijo contento de jugar con los colores de su nuevo club.

"Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí", declaró.

Por su parte, David Beckham, copropietario del Inter Miami aseguró que Casemiro "es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar".

El palmarés de Casemiro

Nacido en São Paulo, Brasil, Casemiro se formó en las categorías inferiores de São Paulo FC y debutó como profesional con apenas 18 años de edad, en 2010. Luego de tres temporadas con el club de su ciudad natal, dio el salto a Europa para unirse al Real Madrid en 2013. El club merengue lo cedió a préstamo por una campaña, la 2014-15, al FC Porto, en donde brilló y gracias a sus buenas actuaciones regresó al conjunto madridista para convertirse en uno de los pilares de una de las etapas más exitosas en la historia del club español.

A lo largo de las ocho temporadas que jugó con el Real Madrid, Casemiro disputó 336 partidos, anotó 31 goles y repartió 29 asistencias. Durante su etapa como jugador merengue, el brasileño levantó 18 títulos.

En 2022, Casemiro se incorporó al Manchester United donde, luego de tres temporadas, disputó 160 encuentros, sumó 26 goles y 14 asistencias, ayudando al club a levantar una Copa de la Liga de Inglaterra y una FA Cup.