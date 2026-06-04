Detienen a Antonio "N", Coordinador de Penales y Excolaborador de Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República, en coordinación con la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplieron una orden de aprehensión en contra de Antonio Molina Díaz, excoordinador General de Centros Federales y excolaborador del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos.

Antonio "N" fue detenido por su presunta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención fue realizada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y el Gabinete de Seguridad, quienes se trasladaron a la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, para su detención.

¿Quién es Antonio "N"?

Fue coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018, periodo en el que suscribió contratos para la construcción de 8 centros penitenciarios federales, durante las administraciones de los expresidentes: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante su detención se le aseguraron 2 mil 500 dólares estadounidenses y casi 37 mil pesos.

¿Cómo operaba el excoordinador de Ceferesos?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presuntamente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, la cual también involucraba a familiares y colaboradores, así como socios de empresas.

Toda esta red criminal habría participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de 5 mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.