Detienen a Antonio "N", Coordinador de Penales y Excolaborador de Genaro García Luna

Fue coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

Antonio “N”, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social. Foto: FGRAntonio “N”, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Arresto clave: Antonio 'N', excoordinador de penales, implicado en red de corrupción con García Luna. Se le incautaron dólares y pesos. ¿Qué revelará esta detención sobre el desvío de fondos?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+