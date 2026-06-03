Decomisan Más de 1.2 Millones de Cigarrillos Falsos en el AICM; Provenían de Corea

Un cargamento de más de 1.2 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos fue asegurado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras una revisión a mercancía procedente de Corea.

De acuerdo con información oficial, el envío intentaba ingresar al país bajo una declaración genérica de “mercancía diversa”, situación que derivó en una inspección documental y física más detallada por parte de las autoridades en la terminal aérea.

Durante la revisión fueron detectadas inconsistencias entre la documentación presentada y el contenido real del cargamento, por lo que se procedió a su inmovilización.

El decomiso incluye 60 mil cajetillas de cigarrillos, equivalentes a 1 millón 200 mil unidades, distribuidas en 50 cajas con un peso superior a 1.6 toneladas.

Cigarros falsos en la CDMX. Foto: Semar

La secretaría de Marina informó que la mercancía permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones y los análisis técnicos para determinar su autenticidad y situación legal.

El cargamento provenía de Corea

El cargamento, proveniente de Corea, llegó mediante transporte de carga aérea internacional y tenía como destino final la Ciudad de México.

Este aseguramiento se realizó como parte de las acciones de supervisión y vigilancia en puntos de ingreso al país, donde se mantienen revisiones permanentes a mercancías provenientes del extranjero para detectar irregularidades en operaciones de comercio exterior.

Las autoridades no detallaron el valor estimado de la mercancía asegurada ni si existen personas detenidas relacionadas con este caso.

El decomiso ocurre en medio de los operativos implementados en aduanas y aeropuertos del país para combatir el ingreso de productos ilegales o presuntamente falsificados, los cuales pueden representar afectaciones económicas y riesgos para los consumidores.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar el origen exacto del cargamento y posibles responsabilidades legales.