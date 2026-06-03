Decomisan Más de 1.2 Millones de Cigarrillos Falsos en el AICM; Provenían de Corea

El cargamento llegó mediante transporte de carga aérea internacional y tenía como destino final la Ciudad de México

Cigarros apócrifos decomisados en AICM. Foto: SemarCigarros apócrifos decomisados en AICM. Foto: Semar

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Descubren cargamento de cigarrillos falsos en el AICM: 60 mil cajetillas provenientes de Corea. Las autoridades investigan el origen y legalidad de esta mercancía.

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